ปล่อยสัตว์ได้บาป! ชาวจีนใจบุญปล่อยแมวจรจำนวนมากลงอ่างเก็บน้ำ สุดท้ายวิ่งเตลิด-จมน้ำตาย

ปฏิเสธไม่ได้ว่าการปล่อยสัตว์เป็นวิธีการทำบุญที่เป็นที่นิยม ทว่าหากปล่อยไม่ถูกที่ถูกทางแล้วละก็อาจทำให้คนปล่อยได้บาปมากกว่าบุญ! เช่นเดียวกับกรณีของชาวจีนกลุ่มนี้ ที่เลือกปล่อยแมวจรจัดจำนวนมาก ที่อ่างเก็บน้ำในเมืองชิงหยวน มณฑลกว่างตง (กวางตุ้ง)
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นช่วงต้นเดือนนี้ โดยขณะที่ชายแซ่หรวนกำลังเล่นน้ำอยู่บริเวณอ่างเก็บน้ำ เขาได้สังเกตเห็นคนกลุ่มหนึ่งนำแมวจำนวนมากมาปล่อย จึงรีบเข้าไปพูดคุย ก่อนนำไปสู่การโต้เถียงและแจ้งตำรวจ
คลิปวิดีโอที่นายหรวนบันทึกไว้ เผยภาพแมวที่ตื่นตระหนก พอถูกคนกลุ่มนี้ปล่อยออกมาจากกรง ก็วิ่งหนีกันอย่างแตกตื่น ส่วนหนึ่งพอเห็นน้ำก็รีบถอยกลับไปและพยายามตะเกียกตะกายปีนต้นไม้อย่างสิ้นหวัง ทว่ามีหลายตัวที่พุ่งตกลงไปในน้ำ ซึ่งคาดว่ามีจำนวนหนึ่งที่ว่ายน้ำไม่ไหว หมดแรงจมน้ำตาย
ต่อมา มีคนโพสต์คลิปรถบรรทุกแมว 2 คัน ซึ่งคนงานกำลังขนกรงแมวลงมาจากรถ โดยมีฉากหลังเป็นอ่างเก็บน้ำดังกล่าว พร้อมแคปชัน "แมวเต็มสองรถบรรทุกมาถึงบนเขา..." ก่อนที่คลิปนี้จะถูกลบในเวลาต่อมา
ตามรายงาน นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่มีการนำแมวมาปล่อยในลักษณะแบบนี้ ซึ่งแมวส่วนใหญ่ที่ถูกนำมาปล่อยจะล้มตายในเวลาต่อมา เนื่องจากขาดอาหารและป่วย ซ้ำร้ายซากแมวบางส่วนยังถูกพัดลงไปในอ่างเก็บน้ำ จึงสร้างความกังวลใจให้กับชาวบ้านผู้ใช้น้ำในการอุปโภคบริโภค
ด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เดินทางมายังที่เกิดเหตุ และแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ได้รับทราบ ทว่าเมื่อถูกถามว่าการปล่อยสัตว์เช่นนี้ผิดกฎหมายหรือไม่? เจ้าหน้าที่กลับตอบเพียงว่า "ปล่อยสัตว์แบบนี้...จะให้บอกว่าผิดกฎหมายได้อย่างไร?"
ขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่กรมคุ้มครองสิ่งแวดล้อมได้ทำการตรวจสอบคุณภาพน้ำภายในอ่างเก็บน้ำ และยืนยันว่าคุณภาพน้ำยังคงเป็นไปตามมาตรฐาน โดยจะหมั่นดำเนินการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ
หลังเรื่องราวดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป ชาวเน็ตต่างวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างดุเดือด ทั้งประณามการกระทำดังกล่าวว่าโหดร้าย สร้างความเสียหายต่อระบบนิเวศและมลภาวะทางน้ำ พร้อมบอกว่า นี่เป็น "การปล่อยสัตว์แบบปลอมๆ"
ทั้งนี้ มีรายงานว่า แมวจำนวนหนึ่งที่ตกลงไปในน้ำได้รับความช่วยเหลือจากผู้ที่กำลังพายเรือเล่นอยู่แถวนั้น
คลิกชมคลิปในข่าว
