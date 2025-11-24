xs
บทความพิเศษ&：วัดอุณหภูมิการทูตจีน–ญี่ปุ่นในยุคผู้นำหญิงคนแรกของแดนซากุระ สมการใหม่ในหมากกระดานเอเชียตะวันออก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ความตึงเครียดระหว่างจีนและญี่ปุ่นปะทุขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา ทั้งที่ปลายเดือนตุลาคม ผู้นำทั้งสองฝ่ายเพิ่งพบกันที่เกาหลีใต้ในเวทีการประชุม APEC และพยายามส่งสัญญาณว่าต้องการปรับปรุงความสัมพันธ์ให้กลับมามีเสถียรภาพมากขึ้น

จุดเปลี่ยนเกิดขึ้นเมื่อ ซานาเอะ ทาคาอิจิ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นคนใหม่ กล่าวในรัฐสภาเมื่อ 7 พฤศจิกายนว่า หากจีนใช้กำลังโจมตีไต้หวัน เหตุดังกล่าวอาจเข้าข่าย “สถานการณ์คุกคามความอยู่รอดของญี่ปุ่น” ซึ่งตามกฎหมายความมั่นคงชุดปัจจุบัน อาจเปิดทางให้ญี่ปุ่นใช้สิทธิ “การป้องกันตนเองโดยรวม” ร่วมกับพันธมิตรได้

แม้เธอจะไม่ได้พูดตรงๆ ว่าญี่ปุ่นจะส่งกองกำลังเข้าร่วมรบ แต่การโยงสถานการณ์ “ไต้หวันมีภัย” เข้ากับ “ความอยู่รอดของญี่ปุ่น” ก็ชัดเจนพอจะทำให้ปักกิ่งตีความว่า โตเกียวกำลังขยับเส้นแดงในเรื่องไต้หวัน ในขณะที่โตเกียวก็ย้ำว่า นี่ไม่ใช่การเปลี่ยนจุดยืนพื้นฐานต่อไต้หวัน แต่เป็นการตีความกรอบกฎหมายความมั่นคงในบริบทภัยคุกคามที่เปลี่ยนไป

กระทรวงการต่างประเทศจีนออกแถลงการณ์ประณามทันที กล่าวหาว่า ผู้นำรัฐบาลญี่ปุ่น ทาคาอิจิ “ยั่วยุและแทรกแซงกิจการภายในของจีนอย่างหยาบคาย” พร้อมเตือนว่าหากญี่ปุ่นกล้าใช้กำลังแทรกแซงปัญหาไต้หวัน จะถูกจีน “ตอบโต้โดยตรง”

ไม่เพียงเท่านั้น กรณีนี้ยังบานปลายกลายเป็น “สงครามคำพูด” ระหว่างนักการทูต เมื่อกงสุลใหญ่จีนประจำโอซาก้า โพสต์ข้อความบนแพลตฟอร์ม X พาดพิงถึง “ศีรษะอันสกปรกที่บังอาจย่างกรายเข้ามา ควรถูกตัดอย่างไม่ลังเล” ซึ่งสังคมญี่ปุ่นตีความว่าหมายถึงนายกรัฐมนตรีทาคาอิจิโดยตรง

แม้โพสต์ดังกล่าวจะถูกลบอย่างรวดเร็ว และฝ่ายจีนอ้างว่าเป็น “ความเห็นส่วนบุคคล” แต่แรงกระแทกทางการเมืองทำให้รัฐบาลญี่ปุ่นเรียกเอกอัครราชทูตจีนเข้าชี้แจง พรรคการเมืองทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านในโตเกียวออกมาประณามอย่างหนัก หลายเสียงในพรรครัฐบาลเรียกร้องให้ประกาศให้กงสุลจีนเป็น “บุคคลไม่พึงปรารถนา” และขับออกจากญี่ปุ่น

สื่อรัฐบาลจีนในเวลาเดียวกัน กลับใช้ภาษารุนแรงโจมตีนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นอย่างเปิดหน้า สื่อในเครือ CCTV ถึงขั้นเล่นคำว่า ทาคาอิจิกลายเป็น “คนชอบก่อเรื่อง” พร้อมตั้งคำถามว่า “เธอกล้าพูดประโยค ‘ไต้หวันมีภัย ก็เท่ากับญี่ปุ่นมีภัย’ ได้อย่างไร หรือว่าสมองโดนเตะไปแล้ว?” ภาษาลักษณะนี้ทำให้บรรยากาศที่เคยพยายามผ่อนคลาย กลับตึงเครียดอย่างรวดเร็ว

อาคารกระทรวงการต่างประเทศในกรุงปักกิ่ง เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2023 (แฟ้มภาพเอเอฟพี)
จีนสับคันโยกการท่องเที่ยวกดดันโตเกียว

ในคืนวันศุกร์ ( 14 พ.ย.) กระทรวงการต่างประเทศจีนออก “ประกาศเตือนการเดินทาง” ขอให้ชาวจีนหลีกเลี่ยงการเดินทางไปญี่ปุ่นในระยะใกล้นี้ โดยให้เหตุผลว่าสถานการณ์ความปลอดภัยของชาวจีนในญี่ปุ่น “เสื่อมถอยลงอย่างต่อเนื่อง” และอ้างว่ามีเหตุโจมตีชาวจีนเกิดขึ้นหลายครั้งตลอดปีที่ผ่านมา

แถลงการณ์ระบุด้วยว่า ถ้อยแถลงล่าสุดของผู้นำญี่ปุ่นเกี่ยวกับไต้หวัน “บ่อนทำลายบรรยากาศความร่วมมือจีน–ญี่ปุ่นอย่างรุนแรง และเพิ่มความเสี่ยงต่อความปลอดภัยของชาวจีนในญี่ปุ่นอย่างมีนัยสำคัญ”

สำหรับชาวจีนที่พำนักในญี่ปุ่นอยู่แล้ว ปักกิ่งแนะนำให้ “เฝ้าติดตามสถานการณ์ด้านความปลอดภัยอย่างใกล้ชิด เพิ่มความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการเข้าไปเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่อาจเสี่ยงต่อความขัดแย้ง”

จีนถือเป็นหนึ่งในตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติที่สำคัญที่สุดของญี่ปุ่น ในช่วงเก้าเดือนแรกของปีนี้ มีนักท่องเที่ยวจีนเดินทางไปญี่ปุ่นแล้วกว่า 7.48 ล้านคน การที่ปักกิ่งส่งสัญญาณให้ “ชะลอการเดินทาง” ทำให้นักวิเคราะห์จำนวนมากมองว่าเป็นการใช้ “อำนาจด้านการท่องเที่ยว” เป็นเครื่องมือกดดันทางการเมือง

ชินโสะ อาเบะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น (ซ้าย) และ ซานาเอะ ทาคาอิจิ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและการสื่อสารของญี่ปุ่น (ขวา) รับฟังการบรรยายจากศาสตราจารย์ฮิโรชิ อามาโนะ จากมหาวิทยาลัยนาโกยา ระหว่างการประชุมด้านนวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ทำเนียบนายกรัฐมนตรีในกรุงโตเกียว เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2014 (แฟ้มภาพเอเอฟพี)
ซานาเอะ ทาคาอิจิ: “ศิษย์การเมืองของอาเบะ”

ซานาเอะ ทาคาอิจิ ไม่ได้เป็นเพียงนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกในประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นเท่านั้น แต่ยังถูกมองอย่างกว้างขวางว่าเป็น “ทายาททางการเมือง” ของอดีตนายกรัฐมนตรีชินโซ อาเบะ ทั้งในด้านอุดมการณ์อนุรักษนิยม สายสัมพันธ์กับสหรัฐฯ และจุดยืนแข็งกร้าวต่อจีน

ทาคาอิจิถูกเรียกว่า “ศิษย์เอกของอาเบะ” มานาน และในช่วงรณรงค์เลือกหัวหน้าพรรค เธอเอ่ยถึงอาเบะอยู่บ่อยครั้ง นักวิชาการด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจำนวนมากเห็นตรงกันว่า ทาคาอิจิจะเดินตามแนวทางของอาเบะในภาพใหญ่ 

ศาสตราจารย์สตีเฟน จากมหาวิทยาลัยคริสเตียนนานาชาติ (ICU) ให้สัมภาษณ์ว่า แนวทางของอาเบะไม่ได้เป็น “ต่อต้านจีนโดยตรง” หากแต่มีเป้าหมายสร้าง “ภูมิภาคหลายขั้ว” เพื่อไม่ให้จีนมีอิทธิพลเหนือพื้นที่เพียงฝ่ายเดียว โดยการดึงอินเดีย กลุ่มอาเซียน เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย สหรัฐฯ และยุโรปเข้ามาเป็น “ขั้ว” เพิ่มเติม เพื่อถ่วงดุลกัน แนวคิดนี้กลายเป็นฉันทามติในหมู่ในญี่ปุ่นไปแล้ว และรัฐบาลทาคาอิจิย่อมมีแนวโน้มเดินต่อบนเส้นทางเดียวกัน คือรักษาพันธมิตรกับสหรัฐฯ ให้เหนียวแน่น ขณะเดียวกันก็สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ และเทคโนโลยีกับพันธมิตรอื่นในภูมิภาคมากขึ้น

ไล่ ชิงเต๋อ ประธานาธิบดีไต้หวัน กล่าวสุนทรพจน์ระหว่างพิธีเฉลิมฉลองวันชาติ ที่ทำเนียบประธานาธิบดีในกรุงไทเป เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2025 (แฟ้มภาพเอเอฟพี)
ไต้หวัน: “เพื่อนแสนสำคัญ” และจุดอ่อนไหวในสายตาปักกิ่ง

ทาคาอิจิมักแสดงจุดยืนชัดเจนเรื่องไต้หวันตั้งแต่ยังเป็น ส.ส. เดือนเมษายนที่ผ่านมา เธอเดินทางเยือนไต้หวัน พบประธานาธิบดีไล่ ชิงเต๋อ และยังไปเยือน “สวนรำลึกอาเบะ” ที่กลุ่มอิสระนิยมชาวไต้หวันสร้างขึ้น ยิ่งตอกย้ำภาพว่าเธอสืบทอดสายสัมพันธ์ “ญี่ปุ่น–ไต้หวัน–สายอาเบะ” อย่างเต็มตัว

หลังเดินทางกลับโตเกียว เธอเสนอแนวคิด “พันธมิตรความมั่นคงกึ่งทางการ” ระหว่างญี่ปุ่นกับไต้หวัน และในเวทีประกาศชิงตำแหน่งหัวหน้าพรรค ทาคาอิจิยังหยิบวลีของอาเบะ “ไต้หวันมีภัย ก็เท่ากับญี่ปุ่นมีภัย” มาใช้ซ้ำ พร้อมย้ำว่า “ไต้หวันเป็นเพื่อนที่สำคัญอย่างยิ่งของญี่ปุ่น”

โพสต์แรกใน X หลังได้รับเลือกเป็นหัวหน้าพรรค เธอเลือกจะเขียนถึงไต้หวันว่า “เป็นเพื่อนผู้ล้ำค่า ที่แบ่งปันคุณค่าพื้นฐานร่วมกับญี่ปุ่น” ซึ่งสร้างเสียงตอบรับอย่างอบอุ่นจากฝ่ายนิยมประชาธิปไตยในไต้หวัน แต่แน่นอนว่า ยิ่งทำให้เธอกลายเป็น “เป้าหมายพิเศษ” ในสายตาสื่อของจีน


ทาคาอิจิในฐานะนายกฯ

เมื่อเธอชนะการเลือกตั้งหัวหน้าพรรคเสรีประชาธิปไตย หรือ แอลดีพี (LDP)  โฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนให้สัมภาษณ์เพียงว่า “เรื่องนี้เป็นกิจการภายในของญี่ปุ่น” พร้อมย้ำให้โตเกียวเคารพพันธกรณีด้านประวัติศาสตร์สงครามโลกครั้งที่สอง และยึดหลักนโยบายจีนเดียว ในเรื่องไต้หวัน

นักวิชาการบางส่วนมองว่า จีนกำลัง “รอดู” มากกว่าจะปิดประตูใส่รัฐบาลใหม่ตั้งแต่วันแรก ศาสตราจารย์มาสุดะ ยาสุฮิโระ จากมหาวิทยาลัยโตเกียวประเมินว่า ทั้งจีนและเกาหลีใต้ต่างไม่ต้องการให้ความสัมพันธ์ทวิภาคีร้าวลึกในช่วงที่โลกกำลังเผชิญสงครามการค้าและความปั่นป่วนของระบบเศรษฐกิจโลก

คำถามสำคัญที่ถูกพูดถึงในโตเกียว คือ “ทาคาอิจิในฐานะ ส.ส. กับทาคาอิจิในฐานะนายกฯ จะเหมือนกันหรือไม่” นักวิชาการบางรายมองว่า เมื่อก่อนทาคาอิจิสามารถพูดและเคลื่อนไหวได้แข็งกร้าวกว่า เพราะรับบทนักการเมืองฝ่ายขวาภายในพรรค แต่เมื่อขึ้นมาเป็นผู้นำรัฐบาล เธอจำเป็นต้องคำนึงถึงเศรษฐกิจในประเทศ ความรู้สึกของประชาชน และแรงเสียดทานจากประเทศเพื่อนบ้านมากขึ้น

สัญญาณหนึ่งที่ถูกจับตามองคือ รายงานจากสื่อญี่ปุ่นที่ระบุว่า ฝ่ายทีมงานของทาคาอิจิได้ให้ข่าวว่า เธออาจ “เลื่อนการไปศาลเจ้ายาสุคุนิ” ในช่วงเทศกาลฤดูใบไม้ร่วง เพื่อหลีกเลี่ยงการกระตุ้นความไม่พอใจจากจีนและเกาหลีใต้ โดยเฉพาะในจังหวะที่เตรียมเข้าร่วมเวที APEC และอาจมีการพบปะผู้นำจีน

การชะลอการไปศาลเจ้ายาสุคุนิแสดงให้เห็นว่าทาคาอิจิอาจไม่ได้คัดลอกสูตรอาเบะแบบตรงตัว แต่อาจเลือก “อัปเดตเวอร์ชัน” ให้สอดคล้องกับยุคที่โลกเผชิญสงครามยูเครน การร่วมมือของระบอบอำนาจนิยม และเทคโนโลยีใหม่อย่าง AI และความมั่นคงไซเบอร์

แม้สายตาส่วนใหญ่ในต่างประเทศจะจ้องมองว่า ทาคาอิจิจะจัดการกับจีนและไต้หวันอย่างไร แต่นักการเมืองและประชาชนญี่ปุ่นจำนวนมากกลับกังวลเรื่องใกล้ตัวมากกว่า นั่นคือค่าครองชีพที่สูงขึ้นเรื่อยๆ และผลกระทบจากภาษีนำเข้าของสหรัฐฯ ที่กระเทือนผู้ประกอบการญี่ปุ่น

นักวิชาการหลายคนเตือนตรงกันว่า หากทาคาอิจิไม่สามารถเสนอทางออกที่จับต้องได้สำหรับปัญหาเศรษฐกิจในชีวิตประจำวันของประชาชน เสถียรภาพของรัฐบาลก็อาจสั่นคลอนได้ไม่ยาก

สมการใหม่ของเอเชียตะวันออก

เมื่อมองภาพรวม วิกฤตคำพูด “ไต้หวันมีภัย” และการตอบโต้ด้วยถ้อยคำที่รุนแรงจากคู่กรณีทั้งสองฝั่ง จนลามมาถึงคำเตือนการเดินทางของจีน สะท้อนให้เห็นว่าความสัมพันธ์จีน–ญี่ปุ่นยังคงเป็น “จุดเสี่ยง” สำคัญในภูมิรัฐศาสตร์เอเชีย

สำหรับปักกิ่ง ทาคาอิจิคือผู้นำที่มีจุดยืนชัดเจนเรื่องไต้หวัน ยึดแนวทางพันธมิตรกับสหรัฐฯ และพร้อมใช้วาทกรรมด้านความมั่นคงตอบโจทย์การเมืองภายใน

สำหรับโตเกียว จีนคือคู่ค้าที่ไม่มีทางเลี่ยงในทางเศรษฐกิจ แต่ในมิติความมั่นคงถูกมองเป็นทั้ง “คู่แข่งเชิงยุทธศาสตร์” และ “คู่สนทนาที่จำเป็นต้องคุยด้วยต่อไป”

การที่นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นคนใหม่เพิ่งรับตำแหน่งได้ไม่นาน ก็ต้องเผชิญ “วิกฤตจีน–ญี่ปุ่นรอบใหม่” จากคำพูดเรื่องไต้หวัน และการตอบโต้ด้วยการใช้นักท่องเที่ยวเป็นแรงกดดัน แสดงให้เห็นว่าบทบาทของทาคาอิจิในสมการจีน–ญี่ปุ่น–ไต้หวัน จะยังเป็นปัจจัยที่ต้องติดตามไปอีกระยะยาว

โดย นายวิธวินห์ โตเกียรติรุ่งเรือง

อาคารกระทรวงการต่างประเทศในกรุงปักกิ่ง เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2023 (แฟ้มภาพเอเอฟพี)
ซานาเอะ ทาคาอิจิ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น จับมือกับ สี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีน ก่อนการประชุมสุดยอดผู้นำญี่ปุ่น–จีน ซึ่งจัดขึ้นริมการประชุมสุดยอดเอเปก (APEC) ที่เมืองคย็องจู เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2025 (แฟ้มภาพเอเอฟพี)
ชินโสะ อาเบะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น (ซ้าย) และ ซานาเอะ ทาคาอิจิ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและการสื่อสารของญี่ปุ่น (ขวา) รับฟังการบรรยายจากศาสตราจารย์ฮิโรชิ อามาโนะ จากมหาวิทยาลัยนาโกยา ระหว่างการประชุมด้านนวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ทำเนียบนายกรัฐมนตรีในกรุงโตเกียว เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2014 (แฟ้มภาพเอเอฟพี)
