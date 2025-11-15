จีนเตือนเลี่ยงไปญี่ปุ่น หลังนายกญี่ปุ่นแย้มส่งทหารไปไต้หวัน

จีนออกคำเตือนล่าสุดให้พลเมืองหลีกเลี่ยงการเดินทางไปญี่ปุ่น หลังความตึงเครียดระหว่างปักกิ่ง–โตเกียวพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว จากกรณีที่นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น ซานาเอะ ทาคาอิจิ ส่งสัญญาณว่าโตเกียวอาจส่งกองกำลังป้องกันตนเองเข้ามามีบทบาทในกรณีเกิดความขัดแย้งข้ามช่องแคบไต้หวัน
เมื่อคืนวันศุกร์ กระทรวงการต่างประเทศจีนเผยแพร่ประกาศเตือน ระบุว่าสถานการณ์ความปลอดภัยของชาวจีนในญี่ปุ่น “ย่ำแย่ลงต่อเนื่อง” พร้อมอ้างว่าตลอดปีนี้มีเหตุโจมตีชาวจีนหลายครั้ง ขณะที่ถ้อยแถลงล่าสุดของผู้นำญี่ปุ่นเกี่ยวกับไต้หวัน ยิ่งทำให้บรรยากาศความร่วมมือจีน–ญี่ปุ่นถูกบ่อนทำลายอย่างรุนแรง และ “เพิ่มความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญ” ต่อความปลอดภัยของชาวจีนในญี่ปุ่น
ปักกิ่งจึงขอให้พลเมืองจีน งดเดินทางไปญี่ปุ่นในช่วงนี้ และสำหรับผู้ที่อยู่ในญี่ปุ่นแล้ว ให้ติดตามสถานการณ์ด้านความปลอดภัยอย่างใกล้ชิด เพิ่มความระมัดระวัง และดูแลตัวเองเป็นพิเศษ
คำเตือนนี้เกิดขึ้นในจังหวะอ่อนไหว เนื่องจากจีนเป็นหนึ่งในแหล่งนักท่องเที่ยวต่างชาติรายใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น โดยในช่วงเก้าเดือนแรกของปีนี้ มีชาวจีนเดินทางไปญี่ปุ่นแล้ว 7.48 ล้านคน ตามสถิติการท่องเที่ยวของญี่ปุ่น ซึ่งหมายความว่าความตึงเครียดทางการเมืองครั้งนี้อาจกระทบโดยตรงต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวของญี่ปุ่นด้วย
ที่มา กลุ่มสื่อต่างประเทศ/ ภาพเอเอฟพี