ชมภาพ/คลิป มนต์เสน่ห์ “เส้นแกนกลางปักกิ่ง”

วันศุกร์ (14 พ.ย.) สีจิ้นผิง ประธานาธิบดีจีน ได้เข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการ (13-17 พ.ย.)
ก่อนการพบปะฯ สีจิ้นผิง ได้กราบบังคมทูลแนะนำ “เส้นแกนกลางปักกิ่ง”（北京轴线） ซึ่งเป็นแหล่งมรดกโลกในจีนที่ยูเนสโกรับรอง ลำดับที่ 59
“เส้นแกนกลางปักกิ่ง” มีประวัติศาสตร์กว่า 700 ปี ทอดยาวผ่านพื้นที่ใจกลางนครปักกิ่งในแนวเหนือ-ใต้ เป็นระยะทางยาว 7.8 กิโลเมตร ผ่านเขตเมืองเก่าปักกิ่ง กล่าวได้ว่าเป็นภูมิปัญญาอันมหัศจรรย์ในด้านการวางผังและการสร้างเมืองของชาวจีน โดยตลอดแนวเส้นแกนกลางทั้งสองฝั่งประกอบด้วยสถาปัตยกรรมอันเป็นมรดกวัฒนธรรมอันล้ำค่าของจีน 15 แห่ง
ณ โอกาสนี้ ”มุมจีน“ ขอนำภาพมรดกวัฒนธรรมจีนตามแนว เส้นแกนกลางปักกิ่ง มาให้ชมกันอีกครั้ง
(แฟ้มภาพ ซินหัว)
ภาพกราฟฟิกจากสำนักงานคุ้มครอง “เส้นแกนกลางปักกิ่ง” แสดงสถาปัตยกรรมในแนวเส้นแกนกลางปักกิ่ง
15 แห่ง
1. ประตูหย่งติ้งเหมิน 2.หอบูชาการเกษตรเซียนหนง 3.หอบูชาเทียนเถียน 4. ถนนโบราณช่วงถนนทิศใต้ของเส้นแกนกลางปักกิ่ง 5.ประตูเมืองโบราณเจิ้งหยัง 6.จัตุรัสเทียนอันเหมินและหมู่อาคาร 7.สะพานไหว้จินสุ่ย 8. ประตู “เทียนอันเหมิน 9. ประตู “ตวนเหมิน” 10.ศาลเจ้าไท่เมี่ยว 11. หอสักการะบูชา “เซ่อจี้ถัน” 12. พระราชวังโบราณกู้กง 13.ภูเขาจิ่งซัน 14.สะพานว่านหนิง 15. หอกลอง-หอระฆัง