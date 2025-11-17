รวยหนักมาก! จีนค้นพบแหล่งทองคำครั้งใหญ่ติดกันเป็นครั้งที่สามของปีนี้

จีนค้นพบทองคำครั้งใหญ่ติดกันเป็นครั้งที่สามของปีนี้ โดยล่าสุด นักธรณีวิทยาของรัฐบาลพบแหล่งแร่ทองคำขนาดใหญ่ใน เทือกเขาคุนหลุน ใกล้ชายแดนด้านตะวันตกของเขตปกครองตนเองซินเจียง ระบุว่ามีศักยภาพสูงจนเข้าข่าย “แหล่งทองคำระดับพันตัน” อีกแห่งหนึ่งของประเทศ
ทีมสำรวจจากสำนักธรณีวิทยาคัชการ์ระบุว่า การประเมินเบื้องต้นชี้ว่าแหล่งทองคำใหม่มีปริมาณสำรองรวม มากกว่า 1,000 ตัน และกำลังเริ่มเห็นเค้าโครงชัดเจนของ “สายแร่ทองคำระดับพันตันในพื้นที่เทือกเขาคุนหลุนฝั่งตะวันตก”
การค้นพบครั้งนี้ถือเป็น ครั้งที่สามในรอบปี ที่จีนประกาศเจอแหล่งทองคำขนาดมหึมา ต่อเนื่องจากการค้นพบก่อนหน้าในมณฑลเหลียวหนิงทางตะวันออกเฉียงเหนือ และมณฑลหูหนานทางตอนกลาง ซึ่งต่างก็มีศักยภาพเกิน 1,000 ตันเช่นกัน
ก่อนหน้านี้ แหล่งแร่ทองคำขนาดใหญ่ที่สุดในโลกโดยทั่วไปมีสำรองเพียงไม่กี่ร้อยตัน ขณะที่อุตสาหกรรมเหมืองทองเคยประเมินว่า จีนเหลือทองคำที่ยังไม่ถูกขุดอยู่เพียงราว 3,000 ตัน ซึ่งเป็นเพียงหนึ่งในสี่ของสำรองที่ยังเหลือในรัสเซียและออสเตรเลีย
แต่การพบสายแร่ขนาดใหญ่ต่อเนื่องในระยะเวลาอันสั้นกำลังบ่งชี้ว่า ปริมาณทองคำสำรองในจีนอาจมากกว่าที่คาดไว้เดิมอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งในเชิงการผลิต ทรัพยากรเชิงยุทธศาสตร์ และเสถียรภาพด้านเศรษฐกิจในระยะยาว
ที่มา กลุ่มสื่อจีน/ ภาพเอเอฟพี