ตำรวจจีนตั้งค่าหัวนับล้านล่าอินฟลูเอนเซอร์ไต้หวัน ฐานสนับสนุนแบ่งแยกดินแดน

ตำรวจเมืองเฉวียนโจว มณฑลฝูเจี้ยน ประกาศให้เงินรางวัลสำหรับผู้ที่แจ้งเบาะแสพฤติกรรมเข้าข่ายกระทำผิดของ สองอินฟลูเอนเซอร์ชาวไต้หวัน ได้แก่ “เหวิน จื่ออวี๋” และ “เฉิน ป๋อหยวน” โดยกล่าวหาว่าทั้งคู่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมแบ่งแยกดินแดน ส่งผลร้ายแรงต่อสังคมแผ่นดินใหญ่
ทั้งสองถูกสำนักงานกิจการไต้หวันของจีนหมายหัวมาตั้งแต่เดือนมีนาคมว่าเป็นผู้ช่วยเหลือกลุ่มสนับสนุนเอกราชไต้หวัน นอกจากนี้ยังถูกกล่าวหาว่าเผยแพร่ถ้อยคำแบ่งแยกดินแดน และบิดเบือนนโยบายของจีน
แถลงการณ์ยังกล่าวหาว่า เหวินและเฉินกลั่นแกล้งคู่สมรสชาวแผ่นดินใหญ่ในไต้หวัน รวมถึงทำหน้าที่เป็นกองกำลังอินเทอร์เน็ตช่วยพรรค DPP และกลุ่มต่อต้านจีนในสหรัฐและชาติตะวันตกรายอื่น ๆ
ตำรวจเฉวียนโจวเรียกร้องให้ชาวไต้หวันตระหนักถึงอันตรายของแนวคิดไต้หวันเป็นเอกราช และให้ความร่วมมือส่งข้อมูลเท่าที่สามารถ โดยตั้งเงินรางวัล 50,000–250,000 หยวน (ราว 250,000 – 1,250,000 บาท) สำหรับผู้ที่แจ้งเบาะแสซึ่งนำไปสู่การดำเนินคดี
ด้านโฆษกสำนักงานกิจการไต้หวันของจีนระบุว่ามาตรการนี้ชอบธรรมและจำเป็นในการรับมือกับการแยกดินแดน
ที่มา/ภาพ กลุ่มสื่อจีน