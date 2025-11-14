จีนนำเรือบรรทุกโดรนลำแรกของโลกลงทะเลเป็นครั้งแรก เปลี่ยนสมดุลทางทะเลภูมิภาค

จีนนำ “เสฉวน” เรือยกพลขึ้นบกแบบบรรทุกโดรน Type 076 ลำแรกของประเทศ ทดสอบออกทะเลเป็นครั้งแรก โดยเรือลำนี้เพิ่งเปิดตัวเมื่อเดือนธันวาคม 2567 ที่อู่เรือในเซี่ยงไฮ้ และถูกจับตามองอย่างมากว่าเป็นหนึ่งในเรือรบยุคใหม่ที่เปลี่ยนสมดุลทางทะเลของภูมิภาค
เรือ Type 076 ถือเป็นก้าวสำคัญของกองทัพเรือปลดปล่อยประชาชนจีน (PLA Navy) เพราะได้รับการออกแบบมาเพื่อรองรับปฏิบัติการโดรนเต็มรูปแบบ โดยมี ระบบยิงโดรนด้วยแม่เหล็กไฟฟ้า (EM catapult) แบบเดียวกับที่ใช้ในเรือบรรทุกเครื่องบินรุ่นใหม่ ทำให้ผู้เชี่ยวชาญหลายฝ่ายเรียกเรือเสฉวนว่า “เรือบรรทุกโดรนลำแรกของโลก” เนื่องจากมีดาดฟ้าบินขยายใหญ่เป็นพิเศษ และรองรับอากาศยานไร้นักบินในทุกสภาพการรบ
ในการทดสอบครั้งแรกนี้เป็นการตรวจสอบความเสถียรของระบบเครื่องยนต์และระบบกำลังไฟฟ้าของเรือ ก่อนเข้าสู่ขั้นตอนทดสอบที่ซับซ้อนขึ้นในระยะถัดไป
กองทัพเรือจีนคาดว่าจะรับมอบเรือลำนี้ภายในสิ้นปี 2568 ซึ่งจะทำให้จีนมีสมรรถนะด้านปฏิบัติการไร้นักบินทางทะเลเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด ยิ่งไปกว่านั้น การออกทดสอบทะเลของเสฉวนยังเกิดขึ้นต่อเนื่องหลังการบรรจุเรือบรรทุกเครื่องบิน “ฝูเจี้ยน” ลำล่าสุดที่ใช้เทคโนโลยี EM catapult เช่นกัน สะท้อนให้เห็นว่าจีนกำลังเร่งผลักดันยุทธศาสตร์ทางทะเลในมิติสงครามยุคใหม่อย่างจริงจัง
ที่มา กลุ่มสื่อจีน/ ภาพ สำนักข่าวซีซีทีวี