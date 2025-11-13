ของขวัญวันเกิดสุดล้ำค่า! คู่รักชาวจีนเกิดวัน-เดือน-ปีเดียวกัน แถมยังคลอดลูกคนแรกในวันเกิด

เป็นไปได้! เมื่อไม่นานมานี้ ชายแซ่หวังและภรรยาแซ่สยง จากเมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย ได้ให้กำเนิดลูกสาวในวันเกิดปีที่ 28 ของพวกเขา ทำเอาทีมแพทย์และพยาบาลต่างประหลาดใจกันทั่วหน้า
ย้อนกลับไปในปี 2023 หวังและสยงได้พบกันผ่านทางทางออนไลน์ พวกเขาเข้ากันได้ดีมาก เลยตกลงแต่งงานกันในปีที่ผ่านมา แต่ที่น่าอัศจรรย์ คือ พวกเขาเกิดวันเดือนปีเดียวกันเป๊ะ!
"ท่ามกลางผู้คนมากมาย การได้พบกับใครสักคนที่เกิดวันเดียวกัน ถือเป็นความสัมพันธ์ที่หาได้ยากและเป็นอะไรที่ล้ำค่ามาก" หวังกล่าว
โดยในต้นปีนี้ พวกเขาได้รับข่าวดี เมื่อสยงตั้งครรภ์ และหลังจากรอคอยมาเป็นเวลา 10 เดือน ในที่สุดลูกสาวของพวกเขาก็ลืมตาดูโลกในวันที่ 30 ต.ค.
"บังเอิญจริงๆ! ฉันไม่คิดเลยว่าลูกจะคลอดวันนี้!" สยงกล่าว
อย่างไรก็ตาม เมื่อทีมแพทย์และพยาบาลทราบว่าครอบครัวนี้เกิดวันเดียวกัน ก็ต่างตกใจเป็นอย่างมาก เพราะนี่เป็นครั้งแรกที่พวกเขาพบเจอกรณีแบบนี้ แม้จะทำงานมาหลายปีแล้วก็ตาม
ด้านเจ้าหน้าที่แผนกสูตินรีเวชยังทำเซอร์ไพรส์ ฉลองวันเกิดให้กับทั้ง 3 คนอย่างอบอุ่น ด้วยการนำเค้กและตุ๊กตามาให้ พร้อมกับร้องเพลงสุขสันต์วันเกิด
"ลูกน้อยของเราเป็นของขวัญวันเกิดที่ล้ำค่าที่สุด เป็นพรอันประเสริฐที่สุดจากสวรรค์...นี่เป็นวันเกิดที่พวกเราจะไม่มีวันลืม" หวังกล่าว
หลังเรื่องราวดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป ชาวเน็ตต่างแสดงความคิดเห็น เช่น "ลูกน้อยคงบอกว่า ครอบครัวของฉันกินเค้กได้แค่ปีละครั้งเท่านั้น" "ทั้งครอบครัวเกิดวันเดียวกันหมด" "ปีหนึ่งมีงานวันเกิดแค่ครั้งเดียว ต้องยิ่งใหญ่มากแน่" "ประหยัดเค้ก" "ฉลองทีเดียว" "ซื้อเค้กได้คุ้มมาก" "ช่างบังเอิญอะไรขนาดนี้" "เป็นเรื่องบังเอิญที่วิเศษมาก" และ "โชคชะตาลิขิตมาให้พบกัน"
