คลิกคลิป : ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ตรวจเยี่ยมเรือบรรทุกเครื่องบิน “ฝูเจี้ยน”

ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง เข้าร่วมพิธีขึ้นระวางประจำการและมอบธงประจำหน่วยให้แก่เรือบรรทุกเครื่องบิน “ฝูเจี้ยน” เรือลำแรกของจีนที่ติดตั้งระบบส่งเครื่องบินขึ้นแบบแม่เหล็กไฟฟ้า ที่มณฑลไห่หนาน (ไหหลำ)
พิธีนี้มีผู้แทนจากกองทัพเรือและสถาบันที่เกี่ยวข้องกับการต่อเรือกว่า 2,000 คนเข้าร่วม ประธานาธิบดี สี จิ้นผิงมอบธงของกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนให้แก่กัปตันและกรรมาธิการการเมือง และรับฟังรายงานเกี่ยวกับพัฒนาการของโครงการเรือบรรทุกเครื่องบินของประเทศ ความสามารถในการรบ และกลไกการทำงานของระบบส่งเครื่องบินขึ้นแบบแม่เหล็กไฟฟ้า ซึ่งถือเป็นเทคโนโลยีที่จีนพัฒนาเอง
เครื่องบินขับไล่ประจำเรือรุ่นใหม่ เช่น เครื่องบินขับไล่ J-35 เครื่องบินขับไล่ J-15T และเครื่องบินเตือนภัยล่วงหน้า KongJing-600 จอดอยู่บนดาดฟ้า ประธานาธิบดีสี จิ้นผิงยังได้พูดคุยกับนักบินเครื่องบินขับไล่ประจำเรือ เพื่อรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับสมรรถนะของอากาศยาน พร้อมชมการสาธิตการปล่อยเครื่องบินขึ้น และกล่าวให้กำลังใจนักบินและเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนทางอากาศให้มุ่งมั่นพัฒนาทักษะและความเชี่ยวชาญ เพื่อยกระดับขีดความสามารถทางการรบของเรือ “ฝูเจี้ยน” ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
ต่อจากนั้น ประธานาธิบดีสี จิ้นผิงเยี่ยมชม “หอควบคุมการบิน” เพื่อศึกษากระบวนการควบคุมการบิน การขึ้นและลงจอดของเครื่องบิน ก่อนเข้าไปในห้องบังคับการเรือ และลงนามในสมุดบันทึกประจำวันของเรือ นอกจากนี้ ยังได้เยี่ยมชมโรงอาหารและที่พักของลูกเรือด้วย
เรือ “ฝูเจี้ยน” เป็นเรือบรรทุกเครื่องบินลำที่ 3 ของจีน ตั้งชื่อตามมณฑลฝูเจี้ยน เปิดตัวครั้งแรกเมื่อเดือนมิ.ย.2022 และเป็นเรือลำแรกที่จีนออกแบบและพัฒนาขึ้นเองอย่างสมบูรณ์
ที่มา : China Media Group