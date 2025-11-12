สุดสะพรึง! "สะพานกลางเมฆ" จีนถล่ม หลังเปิดใช้มาไม่ถึงปี (มีคลิป)

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน ผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์หลายรายเผยแพร่คลิป สะพานหงฉี เมืองหม่าเอ่อร์คัง มณฑลเสฉวน เกิดการ ถล่มลงมาบางส่วน หินและดินจากภูเขาปริมาณมากไหลทะลักลงมา ทำให้เสาตอม่อและพื้นสะพานฝั่งที่อยู่ติดภูเขาเกิดการแตกหักและพังถล่มลง
เจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารเหตุฉุกเฉินของเมืองหม่าเอ่อร์คังยืนยันกับผู้สื่อข่าวว่า เหตุการณ์เกิดขึ้นจริงบนถนนหลวงหมายเลข 317 โดยระบุว่า ขณะนี้ผู้นำท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่ตรวจสอบแล้ว และจะมีการแถลงรายละเอียดอย่างเป็นทางการภายหลัง
เจ้าหน้าที่ระบุว่า เจ้าหน้าที่ลาดตระเวนตรวจพบรอยร้าวตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน และรีบสั่งปิดเส้นทางทันที ก่อนที่ในช่วงบ่ายวันที่ 11 พฤศจิกายน เวลาประมาณ 16.00 น. สะพานจะถล่มลงมา แต่ ไม่มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต โดยเบื้องต้นคาดว่าสาเหตุเกิดจาก ดินภูเขาข้างเคียงถล่ม ทำให้โครงสร้างสะพานพังตามไปด้วย
สะพานหงฉีได้รับสมญาว่า “สะพานกลางเมฆ” เนื่องจากตั้งอยู่ในหุบเขาสูงของเมืองหม่าเอ่อร์คัง ยาวรวม 758 เมตร ใช้โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กแบบคานต่อเนื่อง มีช่วงกลางยาว 220 เมตร และเสาหลักสูงถึง 172 เมตร เพิ่งสร้างเสร็จเมื่อเดือนมกราคม 2568
