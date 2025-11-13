โรงแรมจีนขาย “บุฟเฟต์อาหารเหลือ” ฟัวกราส์ หอยนางรม เนื้อวัวฉ่ำ

โรงแรมห้าดาวในเมืองหางโจวเปิดขาย “กล่องบุฟเฟต์” หรือที่ชาวเน็ตเรียกว่า “กล่องอาหารเหลือ” ราคาเพียง 40 หยวน (ประมาณ 200 บาท) ให้ลูกค้าสามารถตักอาหารจากไลน์บุฟเฟต์ช่วง 15 นาทีสุดท้ายก่อนปิดครัว (21.15–21.30 น.)
ลูกค้าสามารถเลือกอาหารได้เองจากโต๊ะบุฟเฟต์ ทั้งอาหารจีนและตะวันตก เช่น เป็ดย่าง หมูกรอบ หมูแดง หอยนางรมอบกระเทียม ปูขน และของหวานต่าง ๆ แต่ไม่รวมซาชิมิและซีฟู้ดแช่เย็น โดยทุกอย่างต้องใส่ให้พอดีกล่องที่โรงแรมจัดให้
ปกติบุฟเฟต์มื้อเย็นของโรงแรมนี้ราคาถึง 298 หยวนต่อคน (ราว 1,470 บาท) แต่กล่องบุฟเฟต์ให้โอกาสลูกค้าได้ลิ้มรสอาหารระดับห้าดาวในราคาประหยัด “ถ้าใครชอบกินปูขน แค่ใส่สองตัวก็คุ้มแล้ว” ชาวเน็ตคนหนึ่งแซว
อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่ทุกคนจะประทับใจ บางคนมองว่า “จ่าย 40 หยวนเพื่อไปกินของเหลือแค่ 15 นาที มันดูเหมือนทำร้ายศักดิ์ศรีตัวเอง” หรือ “รู้สึกเหมือนโรงแรมไม่ต้องทิ้งอาหาร เพราะมีคนมาจ่ายเงินเก็บแทน”
นายหวัง ผู้จัดการฝ่ายขายของโรงแรม อธิบายว่า “แนวคิดนี้ไม่ใช่ขายของเหลือ แต่คือการลดของเสียจากอาหารที่ยังดีและปลอดภัย เพื่อให้คนทั่วไปได้สัมผัสคุณภาพของบุฟเฟต์ห้าดาวในราคาที่เข้าถึงได้”
หวังยืนยันว่าอาหารทั้งหมดมาจาก ครัวหลักของโรงแรมในวันเดียวกัน มีการควบคุมคุณภาพ วัตถุดิบสดใหม่ และผ่านกระบวนการสุขาภิบาลตามมาตรฐานโรงแรมระดับห้าดาว “เราไม่ขายอาหารค้างคืน ทุกอย่างเป็นของที่เหลือจากบุฟเฟต์รอบเย็นซึ่งยังอยู่ในเวลาบริการปกติ”
นอกจากมื้อเย็นแล้ว โรงแรมยังมี บ็อกซ์อาหารเช้า ราคาเพียง 20 หยวน (ประมาณ 100 บาท) ให้เลือกซื้อได้ช่วงเวลา 9.45–10.00 น. ขณะนี้มียอดขายวันละกว่า 100–200 กล่อง ซึ่งโรงแรมคาดว่าความนิยมจะเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
“เราหวังว่าแนวคิดนี้จะสร้างความสนุกและคุ้มค่าให้คนทำงานยามดึก รวมถึงลดการทิ้งอาหารโดยเปล่าประโยชน์ เป็นประสบการณ์แบบ win-win ทั้งสำหรับลูกค้าและโรงแรม” หวังกล่าว
ที่มา/ภาพ กลุ่มสื่อจีน