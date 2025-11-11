หนุ่มจีนทุ่มเงิน 20 ล้าน! ฉีดไฮยาลูรอน เพื่อสร้างกล้ามท้อง 8 Pack

กลายเป็นที่พูดถึงบนโลกออนไลน์ หลังชายคนหนึ่งเปิดเผยว่า เขาทุ่มเงินกว่า 4 ล้านหยวน (ประมาณ 20 ล้านบาท) ไปกับการสร้างกล้ามท้องเทียม
โดยเขาเข้ารับการฉีดไฮยาลูรอน หรือกรดไฮยาลูรอนิก (Hyaluronic Acid) บริเวณ ไหล่ ไหปลาร้า หน้าท้อง และกล้ามอก รวมๆ แล้วประมาณ 40 เข็ม เพื่อสร้าง 8 Pack ที่ใฝ่ฝัน
เขาอ้างว่า เคสของเขาเป็นการฉีดกรดไฮยาลูรอนิก เพื่อสร้างกล้ามท้องครั้งแรกในจีน โดยเขาตัดสินใจหันมาพึ่งการเสริมความงามแทนการออกกำลังกาย ก็เพราะอยากมีกล้ามและมีหุ่นที่ดี แต่ออกกำลังกายแล้วไม่เห็นผล เลยเลือกวิธีนี้แทน
อย่างไรก็ตาม หลังเรื่องราวของเขาถูกเผยแพร่ออกไป ก็กลายเป็นประเด็นถกเถียงของชาวเน็ต พร้อมคอมเมนต์ เช่น "ด้วยเงิน 4 ล้าน ไม่ทำงานสักปี ตั้งใจออกกำลังกายสม่ำเสมอ ควบคุมอาหาร และนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ ก็สามารถมีกล้ามของแท้ได้ เสียเงินไม่สู้ พยายามด้วยตนเอง!" และ "แล้วหลังจากนั้นหล่ะ? มันก็จะค่อยๆ สลายไปใช่ไหม? อย่างงี้ต้องถอดเสื้อโชว์ให้คนอื่นเห็นทุกวัน ไม่งั้นเงิน 4 ล้านที่เสียไปก็คงจะสูญเปล่า"
ทั้งนี้ ผู้เชี่ยวชาญระบุว่า กรดไฮยาลูรอนิกถูกนำมาใช้ในวงการเสริมความงามและชะลอวัย โดยมีหลายรูปแบบ ทั้งในรูปแบบครีม เซรั่ม หรือฟิลเลอร์ ซึ่งการฉีดกรดไฮยาลูรอนิกเหมาะสำหรับเติมเต็มในจุดเล็กๆ เท่านั้น เพราะหากใช้ในบริเวณกว้างอาจผิดรูปได้
สำหรับความคุ้มค่า กรดไฮยาลูโรนิกค่อนข้างมีราคาสูง โดยการเติมกล้ามท้องจำเป็นต้องใช้กรดไฮยาลูโรนิกประมาณ 5-10 เข็มต่อครั้ง ดังนั้น ในระยะยาวการออกกำลังกายน่าจะเป็นหนทางที่ดีกว่า
ที่มา : 擲400萬打造「8塊腹肌」 男子注射40支玻尿酸！醫嗆：有機會變形 (HK01)