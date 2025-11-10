เกษียณสำราญ! คุณตาวัย 90 ขับรถตู้พาภรรยาวัย 86 เที่ยวทั่วจีนมากว่า 20 ปี

เรียกว่าเป็นคู่รักนักผจญภัยวัยเก๋าที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับใครหลายคน สำหรับคุณตา "หวังรุ่ยเซิน" อดีตทหาร วัย 90 ปี จากเมืองฮูฮอตในเขตปกครองตนเองมองโกเลียใน และคุณยาย "ชาง" วัย 86 ปี ที่จับมือพากันออกเดินทางท่องเที่ยวทั่วประเทศจีน ด้วยรถตู้คู่ใจมานานกว่าสองทศวรรษ
จุดเริ่มต้นในการผจญภัยของทั้งสองเกิดขึ้นในปี 2003 หลังคุณตาหวังผู้ใฝ่ฝันอยากออกไปท่องเที่ยวทั่วประเทศ ตัดสินใจซื้อรถตู้คันดังกล่าว และนับแต่นั้นมา คุณตาหวังก็จะขับรถพาคุณยายชางไปเที่ยวอย่างน้อย 20,000 กิโลเมตรต่อปี โดยปีหนึ่งจะมีประมาณ 2-3 ทริป ซึ่งแต่ละทริปจะกินระยะเวลานานหลายเดือน แถมบางทริปนั้นยังโหดเสียจนคนรุ่นใหม่ยังต้องยอมแพ้
“ความตั้งใจของเรา คือ การชื่นชมทัศนียภาพอันงดงามของจีนและเปิดโลกทัศน์ของเราให้กว้างขึ้น จนถึงตอนนี้ เราได้ไปเยือนสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังเกือบทุกแห่งในประเทศแล้ว” คุณตาหวังกล่าว
ด้านคุณยายชางบอกว่า ตัวคุณยายเองก็มีความสุขที่ได้เดินทางไปกับคุณตาหวัง “เขาขับรถเก่งมากและฉันรู้สึกปลอดภัยเมื่อได้นั่งอยู่ในรถของเขา!”
แม้ร่างกายของคุณตาหวังจะไม่แข็งแรงและกระฉับกระเฉงเท่าในอดีต โดยจากคนที่เคยขับรถวันละ 10 ชั่วโมง หรือมากกว่านั้นได้อย่างสบายๆ ปัจจุบันกลับขับได้เพียง 6-7 ชั่วโมงต่อวันเท่านั้น ทว่าคุณตาหวังก็ยังคงมีความสุขกับการขับรถออกไปท่องเที่ยวพร้อมกับคุณยายชางอยู่ดี
อย่างไรก็ตาม ถึงคุณตาหวังจะเป็นคนขับรถไม่เร็ว และตลอดช่วง 7 ปีที่ผ่านมา ก็ขับรถดี ไม่เคยเกิดอุบัติเหตุเลย แต่ด้วยอายุที่มากขึ้น การต่อใบขับขี่จึงทำได้ยาก เนื่องจากโรงเรียนสอนขับรถส่วนใหญ่มักปฏิเสธ โดยการต่อใบขับขี่ในปี 2023 คุณตาหวังต้องโน้มน้าวผู้อำนวยการโรงเรียนสอนขับรถในเขตชานเมืองนานนับชั่วโมง เพื่อสร้างความมั่นใจและแสดงให้เห็นถึงความแน่วแน่ ซึ่งท้ายที่สุด ผู้อำนวยการก็ยอมให้คุณตาหวังยื่นคำร้องสอบใบขับขี่
คุณตาหวังบอกว่า เขาผ่านการทดสอบได้อย่างราบรื่นและต่ออายุใบขับขี่ไปได้อีก 6 ปี
ทั้งนี้ แม้หลานๆ ของคุณตาหวังจะเป็นกังวลเรื่องความปลอดภัย และไม่อยากให้คุณตาขับรถอีก แต่ก็เข้าใจว่ามันเป็นความสุขของคุณตา และเชื่อว่าประสบการณ์จากการเป็นทหารในอดีต ที่ต้องผ่านความยากลำบากในช่วงศึกสงคราม จะทำให้คุณตาขับขี่ปลอดภัยตลอดเส้นทาง และรู้ว่ามีคนที่กำลังรอคอยให้คุณตาและคุณยายกลับถึงบ้านอย่างปลอดภัย
คลิกชมคลิปในข่าว
90岁老人自驾23年，每年外出两三次，带86岁老伴游遍祖国大好河山
ที่มา : ‘Battlefield training’: ex soldier, 90, travels across China in van with wife, 86 (SCMP)