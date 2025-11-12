คลิกคลิป : แอร์บัสเปิดสายการประกอบขั้นสุดท้ายแห่งที่สองในประเทศจีน

เมื่อวันที่ 22 ต.ค.ที่ผ่านมา แอร์บัสได้เปิดสายการประกอบขั้นสุดท้ายแห่งที่สองในประเทศจีน ซึ่งจะช่วยเพิ่มกำลังการผลิตเครื่องบินรุ่น A320 ซึ่งเป็นเครื่องบินโดยสารที่ขายดีที่สุดของบริษัทในตลาดจีน หรือเพิ่มขึ้นถึงสองเท่า
สายการประกอบแห่งใหม่นี้ ตั้งอยู่ในเมืองท่าเทียนจิน ทางตอนเหนือของจีน โดยคาดว่าจะเริ่มดำเนินงานอย่างเต็มรูปแบบในช่วงต้นปี 2026 การเปิดโรงงานครั้งนี้สะท้อนถึง ความเชื่อมั่นของแอร์บัสต่อศักยภาพของตลาดการบินพลเรือนจีน ตลอดจนห่วงโซ่อุปทานที่แข็งแกร่งและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เอื้ออำนวย
สายการประกอบใหม่นี้ ใช้เทคโนโลยีและกระบวนการผลิตล่าสุดของแอร์บัส เพื่อให้ได้มาตรฐานระดับโลกสูงสุดของบริษัท
นอกจากนี้ โรงงานยังออกแบบให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยใช้พลังงานไฟฟ้าหมุนเวียน น้ำรีไซเคิล และพลังงานความร้อนใต้พิภพ เพื่อสนับสนุนแผนงานเพื่อความยั่งยืนของบริษัท และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ที่มา : China Media Group