คลิกคลิป : เทคโนโลยี AI ยกระดับการผลิตภาพยนตร์ ช่วยลดต้นทุน เสริมพลังความคิดสร้างสรรค์

ผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมภาพยนตร์ระบุว่า การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี AI ในกระบวนการผลิตภาพยนตร์ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และลดต้นทุนการผลิต
ในขั้นตอนก่อนการถ่ายทำ (Pre-production) Generative AI ช่วยคัดเลือกนักแสดงและออกแบบฉากอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เทคโนโลยี AI สามารถนำภาพนักแสดงมาใส่ในฉาก ช่วยให้ผู้กำกับเห็นภาพรวมของตัวละครและบรรยากาศของภาพยนตร์อย่างชัดเจนก่อนการถ่ายทำจริง ช่วยให้ขั้นตอนเตรียมงานมีความรวดเร็วและแม่นยำมากขึ้น
ในกระบวนการหลังการถ่ายทำ (Post-production) เทคโนโลยี AI ยังช่วยในการพากย์เสียง ด้วยอัลกอริธึมที่สามารถประมวลอารมณ์ของนักแสดง การขยับปาก และการจับคู่เสียงกับสภาพแวดล้อมของเสียง ได้อย่างสมจริง ระบบสามารถแปลบทพูดเป็นภาษาต่างๆ โดยยังคงรักษาน้ำเสียง บุคลิก และอารมณ์ของตัวละครได้ครบถ้วน
Ma Ping ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยปัญญาประดิษฐ์ (AI Research Institute of China Film Group) กล่าวว่า เทคโนโลยีนี้จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานภาพยนตร์ของจีน AI ช่วยผลิตเนื้อหาในหลายภาษาและเผยแพร่ไปยังผู้ชมทั่วโลกได้รวดเร็วขึ้น
ปัจจุบัน เทคโนโลยี AI ถูกนำมาใช้ในทุกขั้นตอนของการสร้างภาพยนตร์ เพียงใส่ชื่อภาพยนตร์และคำอธิบายแนวคิดเบื้องต้น AI ก็สามารถสร้างสตอรีบอร์ด และคลิปรีวิวได้ภายในไม่กี่นาที
Ma Ping กล่าวเพิ่มเติมว่า AI ช่วยลดต้นทุนทั้งด้านแรงงานและอุปกรณ์ ขณะที่คุณภาพของภาพก็สูงขึ้น การจัดการด้านเทคนิคการถ่ายทำสามารถให้ AI ดำเนินการแทนได้ ทำให้ผู้สร้างสามารถทุ่มเทเวลากับการสร้างสรรค์เนื้อหาและศิลปะมากยิ่งขึ้น
Deng Guiyao ผู้อำนวยการศูนย์โสตทัศน์ ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมวัฒนธรรม กระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศของจีน กล่าวว่า เทคโนโลยี AI ช่วยลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในวงการภาพยนตร์ ทำให้เกิดสุนทรียะรูปแบบใหม่ในศิลปะภาพยนตร์ยุคดิจิทัล
ที่มา : China Media Group