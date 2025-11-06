ไปให้สุด !จีนปราบปัญหาเรื้อรังในกองทัพ “ พวกแสร้งภักดีและตีสองหน้า” ไม่มีที่ยืนแน่

หลังเกิดเหตุการณ์พลิกผันสั่นสะเทือนกองทัพพญามังกร ปลดระนาว 9 บิ๊กนายพลและพรรคคอมมิวนิสต์จีนอัปเปหิในการประชุมใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีนเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมานั้น
ล่าสุดนายทหารผู้มีอำนาจในกองทัพเป็นรองแค่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงได้ประกาศล้างบาง “ความภักดีจอมปลอม” และ “คนตีสองหน้า” พร้อมกับเร่งพัฒนาอาวุธในอีกห้าปีข้างหน้า
พลเอกจาง โย่วเสีย รองประธานคณะกรรมาธิการทหารแห่งคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน ( CMC ) และสมาชิกกรมการเมืองแห่งคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน ( โบลิตบูโร ) ให้คำมั่นสัญญาดังกล่าวในบทความตีพิมพ์ ซึ่งเขาเขียนขึ้นเพื่ออธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติระยะ 5 ปี ฉบับที่ 15 ระหว่างปีพ.ศ. 2569 – 2573
พลเอกจางเรียกร้องในบทความ ให้กองทัพกำจัด “อิทธิพลที่เป็นพิษภัยและปัญหาเรื้อรังยาวนาน” ในทุกหน่วยงานของกองทัพ โดยพุ่งเป้าไปที่พวกแสร้งทำเป็นจงรักภักดี ไม่จริงใจ หรือหน้าซื่อใจคด
“[กองทัพปลดแอกประชาชน] ต้องเสริมสร้างการชี้นำทางการเมืองเพื่อปลูกฝังความภักดี” เขาระบุในบทความ
“ขณะเดียวกัน [กองทัพต้อง] ปราบปรามการทุจริตอย่างเด็ดเดี่ยวจนถึงที่สุด มีการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชั่นและการประพฤติมิชอบอย่างเข้มข้นควบคู่กัน และควบคุมพฤติกรรมอันไม่เหมาะสมในหมู่เจ้าหน้าที่และทหารอย่างเด็ดขาด”
นอกจากนี้ พลเอกจางยังเรียกร้องให้กองทัพจีนพัฒนาไพ่ที่เหนือกว่าด้านอาวุธยุทโธปกรณ์เพื่อเอาชนะข้าศึก ซึ่งรวมถึงการสร้างกองกำลังรบอัจฉริยะไร้มนุษย์ควบคุมในอีก 5 ปีข้างหน้า เพื่อรับประกันว่า กระบวนการฟื้นฟูชาติจีนให้ยิ่งใหญ่จะไม่ล่าช้าหรือถูกขัดขวาง
“การฟื้นฟูประเทศชาติครั้งยิ่งใหญ่” เป็นคำขวัญทางการเมืองซึ่งผู้นำหลายรุ่น รวมถึงสีจิ้นผิง ใช้กล่าวถึงการสร้างความเจริญก้าวหน้าของจีน โดยสีจิ้นผิงกำหนดให้บรรลุเป้าหมายภายในกลางศตวรรษที่ 21
บทความของพลเอกจางเป็นส่วนหนึ่งของเอกสารบทความ ซึ่งเขียนโดยเจ้าหน้าที่ระดับสูงอีกหลายสิบคนจากทุกสาขา เพื่อสนับสนุนแผนพัฒนาดังกล่าวที่เหล่าผู้นำสูงสุดของพรรคคอมมิวนิสต์จีนได้มีการเสนอระหว่างการประชุมเต็มคณะสมัยที่สี่ของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนชุดที่ 20 ( การประชุมใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีน ) ซึ่งเป็นการประชุมปิดลับเมื่อสองสัปดาห์ก่อน สำหรับแผนพัฒนาฉบับเต็มจะมีการเปิดเผยในการประชุมสภาประชาชนแห่งชาติจีนในเดือนมีนาคมปีหน้า
ทั้งนี้ 9 นายพลที่ถูกสั่งปลดโทษฐานทุจริต มีเหอ เว่ยตง สมาชิกกรมการเมืองและรองประธาน CMC เหมียว หวา อดีตผู้อำนวยการของ CMC ซึ่งรับผิดชอบด้านการเมือง อุดมการณ์ และบุคลากรในกองทัพรวมอยู่ด้วย ศรัทธาความเชื่อในฐานะสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์ของบุคคลเหล่านี้ล่มสลาย ตามข้อกล่าวหาของหนังสือพิมพ์ PLA Daily ซึ่งเป็นกระบอกเสียงของกองทัพ
ขณะเดียวกันมีการเลื่อนตำแหน่งนายพลจาง เซิงหมิน หัวหน้ามือปราบคอร์รัปชั่นในกองทัพขึ้นเป็นรองประธาน CMC คนใหม่
นอกจากนี้ ยังมีการตั้งข้อสังเกตตามภาพที่ปรากฏทางสื่อโทรทัศน์ของรัฐด้วยว่า นายพลอีก 17 คนไม่ได้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนั้น
ที่มา : เซาท์ไชน่ามอร์นิงโพสต์