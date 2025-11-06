พ่อแม่ใจสลาย! ลูกชาย 3 ขวบ สำลักชานมไข่มุกเสียชีวิต ขณะเล่นแทรมโพลีน

เหตุการณ์น่าสลดใจเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 19 ต.ค.ที่ผ่านมา หลังเด็กชายวัย 3 ขวบ เกิดสำลักชานมไข่มุกระหว่างเล่นแทรมโพลีนจนเสียชีวิต
โดยวันที่ 24 ต.ค. นายหลี่ ผู้เป็นพ่อของเด็กชาย ได้เผยแพร่คลิปวิดีโอจากกล้องวงจรปิดของสนามเด็กเล่นภายในศูนย์การค้า ในมณฑลเจ้อเจียง
จากคลิปจะเห็นภาพเด็กชายจิบชานมไข่มุกที่แม่ซื้อมาให้ ก่อนที่จะไปเล่นแทรมโพลีนและมีอาการหมดสติในอีก 1 นาทีต่อมา
นายหลี่บอกว่า ภรรยาของเขาพยายามช่วยชีวิตลูกชาย ด้วยการปฐมพยาบาลเบื้องต้นอย่างสุดความสามารถ แต่ก็ไม่เป็นผล พวกเขาเลยพาลูกชายขึ้นรถและรีบขับไปโรงพยาบาล ทว่าสุดท้ายก็ไม่สามารถยื้อชีวิตลูกเอาไว้ได้
ตามรายงาน สาเหตุการเสียชีวิตของเด็กชายมาจาก "ไข่มุก" ในชานม ซึ่งทำมาจากมันสำปะหลัง โดยไข่มุกขนาดประมาณ 10 มม.นั้น ใหญ่เกินกว่าที่ทางเดินหายใจของเด็กวัยนี้จะรับได้ นอกจากนี้ ความเหนียวหนึบของมันก็ทำให้เทคนิคการปฐมพยาบาลแบบ "ไฮม์ลิค (Heimlich maneuver)" ใช้ไม่ได้ผลด้วย
ทั้งนี้ นายหลี่ตั้งใจโพสต์คลิปดังกล่าว เพื่อเรียกร้องให้ร้านชานมไข่มุกและศูนย์การค้ารับผิดชอบต่อการเสียชีวิตของลูกชาย โดยอ้างว่าพนักงานของร้านชานมไม่ได้ติดป้ายกำกับ หรือแจ้งให้ทราบว่าไข่มุกไม่เหมาะสำหรับเด็กเล็ก ส่วนเจ้าหน้าประจำสนามเด็กเล่น ก็ไม่ได้ทักท้วง หรือห้ามไม่ให้เขานำอาหาร หรือเครื่องดื่มเข้าไปด้านใน อีกทั้งยังไม่ได้ให้การช่วยเหลือในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นอีกด้วย
อย่างไรก็ตาม มีรายงานว่าร้านขายชานมไข่มุกดังกล่าว ซึ่งเป็นเครือร้านดังระดับประเทศ มีการระบุในหน้าคำสั่งซื้อออนไลน์ไว้อยู่แล้ว ว่า “ผลิตภัณฑ์ชานมไข่มุกไม่เหมาะสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี”
ปัจจุบัน คดีนี้กำลังอยู่ระหว่างการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
หลังเรื่องราวดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป ชาวเน็ตส่วนใหญ่บอกเป็นเสียงเดียวกันว่า พ่อแม่ของเด็กชายควรเป็นฝ่ายรับผิดชอบต่อโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้น พร้อมคอมเมนต์ เช่น “พ่อแม่คือคนที่ซื้อชานมไข่มุกให้ลูก แถมยังเป็นคนปล่อยให้ลูกเล่นบนแทรมโพลีน ในขณะที่ดื่มชานมไข่มุก” “มันเป็นเรื่องธรรมดาที่ต้องรู้อยู่แล้ว ว่าเด็กๆ ไม่สามารถกินไข่มุกมันสำปะหลัง เยลลี่และข้าวเหนียว รวมทั้งห้ามกิน หรือดื่มอะไรระหว่างกำลังเล่นสนุก” และ “พ่อแม่ต่างหากที่ต้องเป็นผู้รับผิดชอบลูกของตัวเองเป็นอันดับแรก”
ที่มา : China toddler, 3, chokes to death while drinking bubble milk tea, bouncing on trampoline (SCMP)