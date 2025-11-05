ชายจีนฆ่าตัวตาย ครอบครัวคาดปมปัญหาค่าสินสอด ยื่นฟ้องฝ่ายหญิง เรียกเงินชดเชย 1 ล้านบาท

เรื่องราวโศกนาฏกรรมเกิดขึ้น หลังชายแซ่เฉิน จากมณฑลเหอหนาน ตัดสินใจจบชีวิตด้วยการฆ่าตัวตาย โดยครอบครัวคาดว่า สาเหตุเกิดจากปัญหาเรื่องสินสอด จึงยื่นฟ้องหญิงแซ่อู๋ ซึ่งเป็นคู่หมั้นและพ่อของเธอ พร้อมเรียกร้องเงินค่าชดเชย จำนวน 200,000 หยวน (ประมาณ 1 ล้านบาท)
ย้อนกลับไปในเดือนก.พ. 2024 เฉินและอู๋ได้พบกันผ่านแม่สื่อ ก่อนที่ทั้งสองจะตกลงหมั้นหมายและแต่งงานกัน โดยเฉินได้มอบเงิน 100,000 หยวน (ประมาณ 5 แสนบาท) และทองจำนวนหนึ่งและอื่นๆ ไว้ให้เป็นค่าสินสอด
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากปัญหาเรื่องความสัมพันธ์ การหมั้นหมายจึงถูกยกเลิก อู๋จึงคืนสินสอดทั้งหมดให้กับเฉิน
กระทั่ง ประมาณปลายปี 2024 ทั้งสองก็ได้กลับมาคืนดีกัน และเฉินก็ได้ขออู๋หมั้นอีกครั้ง พร้อมตกลงที่จะมอบสินสอด จำนวน 360,000 หยวน (ประมาณ 1.8 ล้านบาท) ให้ในวันที่ 3 ก.พ. 2025 ก่อนถึงวันที่พวกเขาจะแต่งงานกัน 3 วัน
ทว่าพอถึงวันนัดหมาย เฉินกลับไม่สามารถนำสินสอดมามอบให้อู๋ได้ โดยอู๋ได้โทร.มาคุยกับเฉินและเร่งให้เขารีบนำสินสอดมาให้โดยเร็ว แต่เย็นวันนั้นเฉินได้บอกกับอู๋ว่า เขาทะเลาะกับพ่อแม่เรื่องสินสอดที่มีมูลค่าสูงเกินไป จึงรู้สึกสิ้นหวัง เลยออกจากบ้านและคิดที่จะฆ่าตัวตาย
ด้านอู๋พยายามปลอบใจและห้ามเฉินอยู่หลายครั้ง พร้อมกับติดต่อขอความช่วยเหลือไปยังแม่และเพื่อนๆ ของเฉิน แต่ก็ไม่สามารถหยุดยั้งความต้องการที่จะจากไปของเฉินได้
หลังจากเกิดเหตุ พ่อแม่ของเฉินโทษว่าทั้งหมดเป็นความผิดของอู๋และพ่อ โดยอ้างว่า อู๋และพ่อพูดจาไม่ดีใส่เฉิน และกดดันเรื่องสินสอดซ้ำแล้วซ้ำเล่า จนเป็นเหตุให้เฉินฆ่าตัวตาย จึงยื่นฟ้องและเรียกร้องค่าชดเชย
โดยในวันที่ 15 ต.ค.ที่ผ่านมา ศาลประชาชนอำเภอเซี่ยอี้ ในชางชิว มณฑลเหอหนาน ได้มีการพิจารณาคดีดังกล่าว ซึ่งศาลมีความเห็นว่า ถึงแม้อู๋จะเร่งเร้าให้เฉินมอบสินสอด แต่ก็ไม่ได้ถึงขนาดบังคับ หนำซ้ำพอรู้ว่าเฉินทะเลาะกับครอบครัวและคิดจะฆ่าตัวตาย อู๋ยังพยายามห้ามปราม และแจ้งให้คนอื่นทราบ ดังนั้นจึงไม่มีความผิดแต่อย่างใด
ส่วนประเด็นเรื่องค่าสินสอด 360,000 หยวน ก็เป็นผลมาจากการตกลงของทั้งสองฝ่าย ดังนั้น การกระทำของอู๋และพ่อจึงไม่เกี่ยวข้องกับการตายของเฉินโดยตรง และการตัดสินใจฆ่าตัวตายของเฉิน ก็เกิดจากเจตนารมณ์ของเฉินเอง จึงไม่จำเป็นที่อู๋และพ่อจะต้องรับผิดชอบแต่อย่างใด
ทั้งนี้ อู๋เต็มใจจ่ายเงินชดเชยจำนวน 20,000 หยวน (ประมาณ 1 แสนบาท) ให้กับครอบครัวของเฉิน ซึ่งศาลก็เห็นชอบตามกฎหมาย และตัดสินให้อู๋จ่ายค่าชดเชยตามจำนวนดังกล่าว พร้อมยกฟ้องข้อเรียกร้องอื่นๆ
