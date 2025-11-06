จีนประกาศระงับเก็บภาษีสหรัฐฯ เพิ่มเติม 24% นาน 1 ปี

วันพุธ (5 พ.ย.) คณะกรรมาธิการภาษีศุลกากรแห่งคณะรัฐมนตรีจีนประกาศว่าจีนจะขยายเวลาระงับการจัดเก็บภาษีเพิ่มเติมในอัตราร้อยละ 24 สำหรับสินค้าที่นำเข้าจากสหรัฐฯ ออกไปอีกหนึ่งปี และจะยังเก็บภาษีนำเข้าในอัตราร้อยละ 10 ตามเดิม เริ่มตั้งแต่ 13.01 น. ของวันที่ 10 พ.ย. 2025 ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อดำเนินตามผลลัพธ์และข้อตกลงที่จีนและสหรัฐฯ บรรลุร่วมกันในการเจรจาทางเศรษฐกิจและการค้า
คณะกรรมาธิการฯ เสริมว่าการระงับภาษีเพิ่มเติมบางรายการระหว่างจีนและสหรัฐฯ อย่างต่อเนื่องจะช่วยส่งเสริมการพัฒนาความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าทวิภาคีที่ดี มั่นคง และยั่งยืน เอื้อประโยชน์ต่อประชาชนสองประเทศ และสนับสนุนความเจริญรุ่งเรืองระดับโลก
นอกจากนี้ จีนจะยกเลิกมาตรการภาษีเพิ่มเติมที่ได้กำหนดไว้ก่อนหน้านี้สำหรับสินค้านำเข้าบางประเภทที่มีแหล่งกำเนิดจากสหรัฐฯ ตั้งแต่ 13.01 น. ของวันที่ 10 พ.ย. 2025
เมื่อเดือนมีนาคม จีนประกาศมติเก็บภาษีนำเข้าเพิ่มเติมจากสหรัฐฯ ในอัตราร้อยละ 15 สำหรับสินค้าประเภทเนื้อไก่ ข้าวสาลี ข้าวโพด และฝ้าย และในอัตราร้อยละ 10 สำหรับข้าวฟ่าง ถั่วเหลือง เนื้อหมู เนื้อวัว สินค้าประมง ผักผลไม้ และผลิตภัณฑ์นม
คณะกรรมาธิการฯ ระบุว่าการยกเลิกภาษีเพิ่มเติมบางส่วนระหว่างจีนและสหรัฐฯ สอดคล้องกับผลประโยชน์ขั้นพื้นฐานของทั้งสองประเทศและประชาชน ตอบสนองต่อความคาดหวังของประชาคมระหว่างประเทศ และจะช่วยยกระดับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าทวิภาคีให้ก้าวหน้าไปอีกขั้น
(ที่มา/ แฟ้มภาพซินหัว : สถานีตู้คอนเทนเนอร์สำหรับการค้าระหว่างประเทศที่ท่าเรือชิงเต่าในเมืองชิงเต่า มณฑลซานตงทางตะวันออกของจีน วันที่ 13 ต.ค. 2025)