จีน-ไทยเพิ่ม 5 ด่านนำเข้าส่งออก &'ผลไม้&' ผ่านประเทศที่สาม

เมื่อวันจันทร์ (3 พ.ย.) ศุลกากรนครคุนหมิง มณฑลอวิ๋นหนาน (ยูนนาน) ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน รายงานว่าด่านต่าลั่วและด่านเหมิ่งคังในอวิ๋นหนานได้เปิดทำการนำเข้าและส่งออกผลไม้ระหว่างจีนกับไทยผ่านประเทศที่สามร่วมกับด่านทุ่งช้าง ด่านบ้านหัว และด่านภูดู่ในไทย ตั้งแต่วันที่ 31 ต.ค. 2025 ทำให้จำนวนด่านที่รับรองการขนส่งผลไม้ผ่นประเทศที่สามในจีนเพิ่มขึ้นเป็น 12 แห่ง และในไทยเพิ่มขึ้นเป็น 9 แห่ง
ข้อมูลจากสำนักบริหารศุลกากรทั่วไปแห่งประเทศจีนระบุว่าปริมาณการค้าทวิภาคีระหว่างจีนกับไทยในปี 2024 สูงถึง 1.33 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 4.32 ล้านล้านบาท) เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.1 เมื่อเทียบปีต่อปี และยังคงมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง
ด้านเจ้าหน้าที่ศุลกากรนครคุนหมิงกล่าวว่าการเพิ่มด่านครั้งนี้ได้ส่งเสริมการค้าผลไม้ระหว่างสองประเทศ ทำให้ผู้ประกอบการมีทางเลือกเพิ่มขึ้น และเกื้อหนุนการค้าทวิภาคี
(แฟ้มภาพซินหัว : เจ้าหน้าที่ศุลกากรตรวจสอบทุเรียนนำเข้าจากไทยที่ด่านรถไฟโม๋ฮัน มณฑลอวิ๋นหนานทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน)