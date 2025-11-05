Xpeng Aeroht เดินเครื่อง &'โรงงานรถยนต์บินได้&' แห่งแรกของโลกในกวางตุ้ง

เมื่อวันจันทร์ (3 พ.ย.) เอ็กซ์เผิง แอโรต์ (XPeng Aeroht) บริษัทรถยนต์บินได้ในเครือเอ็กซ์เผิง ซึ่งเป็นผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าของจีน ได้เริ่มต้นการผลิต (ระยะทดลอง) ที่โรงงานอัจฉริยะสำหรับการผลิตรถยนต์บินได้ปริมาณมากแห่งแรกของโลก
โรงงานแห่งนี้ตั้งอยู่ที่เขตหวงผู่ เมืองกว่างโจว มณฑลกว่างตง (กวางตุ้ง) ทางตอนใต้ของจีน มีพื้นที่กว่า 1.2 แสนตารางเมตร และได้ผลิต "แลนด์ แอร์คราฟต์ แคริเออร์" (Land Aircraft Carrier) รถยนต์บินได้แบบโมดูลาร์ที่มีอากาศยานไฟฟ้าแบบแยกส่วนเป็นครั้งแรกแล้ว
กำลังการผลิตโมดูลอากาศยานแบบแยกส่วนของโรงงานแห่งนี้อยู่ที่ 10,000 ลำต่อปี ซึ่งระยะแรกจะผลิต 5,000 ลำ โดยที่นี่จัดเป็นโรงงานผลิตโมดูลอากาศยานแบบแยกส่วนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมา และจะสามารถประกอบอากาศยานหนึ่งลำในทุก 30 นาที เมื่อดำเนินงานอย่างเต็มรูปแบบ
เอ็กซ์เผิง แอโรต์ ได้รับคำสั่งซื้อรถยนต์บินได้เกือบ 5,000 คันแล้วนับตั้งแต่เปิดตัวผลิตภัณฑ์ โดยมีกำหนดผลิตปริมาณมากและส่งมอบในปี 2026
รถยนต์บินได้ของเอ็กซ์เผิง แอโรต์ ประกอบด้วยยานพาหนะภาคพื้น 6 ล้อ ซึ่งเปรียบเสมือน "ยานแม่" บวกกับอากาศยานขึ้นบิน-ลงจอดแนวดิ่งพลังงานไฟฟ้า (eVTOL) แบบแยกส่วน ซึ่งมีทั้งโหมดอัตโนมัติและโหมดควบคุมด้วยมนุษย์ โดยโหมดอัตโนมัติสามารถวางแผนเส้นทางการบิน และขึ้นบิน-ลงจอดด้วยการสั่งการครั้งเดียว
สำหรับยานพาหนะภาคพื้น 6 ล้อ ซึ่งมีความยาวราว 5.5 เมตร สามารถวิ่งบนถนนสาธารณะด้วยใบอนุญาตขับขี่ตามมาตรฐานและจอดในพื้นที่ทั่วไป
ที่มา/ ภาพ สำนักข่าวซินหัว