ศาลเซินเจิ้นตัดสินประหารชีวิต 5 หัวโจก “ตระกูลไป๋” แก๊งอาชญากรสุดฉาวแห่งโกก้าง เมียนมาเหนือ

สื่อทางการจีนรายงานวันนี้ (4 พ.ย.) ศาลประชาชนชั้นกลางเมืองเซินเจิ้น มณฑลกว่างตง แถลงคำตัดสินการพิจารณาคดีของกลุ่มอาชญากรตระกูลไป๋ ซึ่งกระทำการผิดกฎหมายในเขตโกก้าง ทางตอนเหนือของประเทศเมียนมา โดยพิพากษาโทษสูงสุดคือประหารชีวิต, และโทษที่ลดหลั่นลงไปทั้งจำคุกตลอดชีวิต และโทษจำคุก 20 ปี ถึง 3 ปี นอกจากนี้ ยังสั่งโทษปรับ ยึดทรัพย์ และเนรเทศออกจากประเทศ
กลุ่มแกนนำของตระกูลอาชญากร ได้แก่ ไป๋ สั่วเฉิง, ไป๋ อิงชาง, หยัง ลี่เฉียง, หู เสี่ยวเจียง, และ เฉิน กว่างอี้ ถูกตัดสินโทษประหารชีวิต
จำเลยอีกสองราย ได้แก่ หลี่ ฝูโส่ว หลี่ จื้อเต๋อ ถูกตัดสินโทษประหารชีวิตโดยรอลงอาญาสองปี
กลุ่มจำเลยอีกห้าราย อาทิ กัว เจี้ยนเจิ้ง, พานเซี่ยน ต้องโทษจำคุกตลอดชีวิต
และกลุ่มจำเลยที่ถูกพิพากษาโทษจำคุก 20 ปี ถึง 3 ปี ได้แก่ หลี่ หลงหวา, หลัว เหวินติ่ง, และผู้กระทำผิดอื่นๆ 9 ราย อีกทั้งโทษปรับ ยึดทรัพย์สิน และเนรเทศออกนอกประเทศ และโทษอื่นๆ
การพิจารณาฯ ยังระบุว่า แก๊งอาชญากรในเครือของตระกูลไป๋ ได้สร้างหมู่ตึกอาคาร 41 แห่ง เช่น โรงแรมไป๋เซิ่ง ตึกเถิงหลงนัมเบอร์วัน สวนเทคโนโลยีชางเซิ่ง เป็นต้น และดึงดูด “นักลงทุนผิดกฎหมาย” เข้ามาร่วมแก๊ง เช่น หยัง ลี่เฉียง, พาน เซี่ยน และเยียน เจี๋ยเฟิง โดยมีกลุ่มติดอาวุธให้การคุ้มครอง
แก๊งอาชญากรตระกูลไป๋ และ กลุ่มนักลงทุนผิดกฎหมาย ได้ร่วมมือกันทำกิจกรรมผิดกฎหมาย ทั้งการฉ้อโกงทางโทรคมนาคม (แก๊งคอลเซนเตอร์) เปิดบ่อนคาสิโน ฆ่าคนโดยเจตนา ลักพาตัว และกิจกรรมผิดกฎหมายข้ามพรมแดนอื่นๆ กิจกรรมเหล่านี้มีมูลค่ามหาศาลกว่า 29,000 ล้านหยวน (4,100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ)
อาชญากรรมของตระกูลไป๋ ทำให้พลเมืองจีน 6 คน เสียชีวิต เหยื่ออีกรายฆ่าตัวตาย และเหยื่อหลายรายได้รับบาดเจ็บ
นอกจากนี้ ยังมีอาชญากรรมที่ถูกพิจารณาคดีแยกต่างหาก ซึ่งมีจำเลยคือไป๋ อิงชาง เป็นหัวโจกในการลักลอบและผลิตยาไอซ์ เกือบ 11 ตัน
ในแถลงการณ์ของศาลฯยังระบุว่า ไป๋ สั่วเฉิง ไป๋ อิงชาง และพวก ได้จัดตั้ง นำแก๊ง และร่วมมือกับกลุ่มอาชญากร กระทำผิด 12 กระทง ทั้งฉ้อโกง ฆ่าคนโดยเจตนา และทำร้ายคนบาดเจ็บ
อนึ่ง แก๊งอาชญากรตระกูลไป๋ถูกจัดเป็นหนึ่งในแก๊งอาชญากรรมรายใหญ่ทรงอิทธิพลที่สุดในเขตโกก้าง เมียนมาเหนือ สำหรับแก๊งอาชญกรรมรายใหญ่สุดฉาวในโกก้าง ที่มีอยู่สี่หรือห้าตระกูล นอกจากตระกูลไป๋แล้ว ก็มีตระกูลหมิง ตระกูลเว่ย และตระกูลหลิว
เมื่อไม่นานมานี้ ทางการจีนรายงานความคืบหน้าในการปราบปรามกลุ่มอาชญากรรมรายใหญ่สุดฉาวสี่ตระกูลในเมียนมาเหนือ โดยทั้งหมดได้ถูกจับกุมตัวและได้เข้าสู่ขั้นตอนพิจารณาคดีในจีนแล้ว
เมื่อปลายเดือน ก.ย. ศาลจีนได้ติดสินโทษแก๊งตระกูลหมิง โดยกลุ่มจำเลย อาทิ หมิงกั๋วผิง หมิงเจินเจิน และจำเลยอื่นๆ 11 ราย ถูกตัดสินโทษประหารชีวิต เป็นต้น