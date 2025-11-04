เอาจริง! จีนออกกฎคุมเข้มอินฟลูฯ ต้องมีใบรับรอง โดยเฉพาะสายการแพทย์-กฎหมาย-การเงิน ฝ่าฝืนอาจถูกปรับเกือบครึ่งล้าน

เรียกว่ากลายเป็นที่ฮือฮาไปทั่ว หลังจีนมีการออกกฎหมายบังคับให้บรรดาอินฟลูเอนเซอร์ ที่ต้องการทำคอนเทนต์ พูดคุย หรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นและเนื้อหาที่ละเอียดอ่อน เช่น ด้านการแพทย์ กฎหมาย การศึกษา หรือการเงิน จะต้องมีหลักฐานวุฒิการศึกษาในสาขาวิชาชีพนั้นๆ อย่างเป็นทางการ
โดยกฎหมายดังกล่าวเริ่มมีผลบังคับใช้ในวันที่ 25 ต.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งทางสำนักงานบริหารไซเบอร์สเปซแห่งประเทศจีน (Cyberspace Administration of China) ชี้แจงว่า เป้าหมายในการออกกฎดังกล่าว ก็เพื่อป้องกันและปกป้องประชาชนจากข้อมูลเท็จที่อาจสร้างความเข้าใจผิด รวมทั้งคำแนะนำที่เป็นอันตราย ที่อาจสร้างความเสียหายและทำลายความเชื่อมั่นของคนในสังคม
ภายใต้กฎระเบียบใหม่นี้ ภาระความรับผิดชอบไม่ได้จำกัดแค่เฉพาะอินฟลูเอนเซอร์ ที่จะต้องใส่ใจในเรื่องวุฒิการศึกษา การฝึกอบรม ใบอนุญาต หรือใบรับรอง เท่านั้น หากแต่ตัวแพลตฟอร์ม อย่างโต่วอิน (ติ๊กต็อกเวอร์ชันจีน) เวยปั๋ว หรือ Bilibili ก็ต้องคอยหมั่นตรวจสอบคุณสมบัติและข้อมูลที่อินฟลูเอนเซอร์นำเสนอ เพื่อที่จะได้มั่นใจว่าข้อมูลเหล่านี้เชื่อถือได้ มีการอ้างอิงอย่างถูกต้อง และมีการขึ้นคำเตือนต่างๆ เพื่อชี้แจงอย่างชัดเจน
ตัวอย่างเช่น เมื่อมีการเผยแพร่เนื้อหาบนแพลตฟอร์ม อินฟลูเอนเซอร์จะต้องระบุแหล่งข้อมูล ว่ามาจากไหน ทำการศึกษา หรือวิจัยเมื่อไหร่ และหากมีการใช้ภาพ หรือคลิปวิดีโอที่สร้างขึ้นโดย AI ก็ต้องเน้นย้ำว่าเป็น AI ไม่ใช่ของจริง ซึ่งทางแพลตฟอร์มจะต้องให้ความรู้กับอินฟลูเอนเซอร์เกี่ยวกับความรับผิดชอบที่ต้องแบกรับ เมื่อทำการแบ่งปันเนื้อหาบนออนไลน์ ด้วยเช่นกัน
นอกจากนี้ สำนักงานบริหารไซเบอร์สเปซแห่งประเทศจีน ยังห้ามมิให้มีการโฆษณาผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ อาหารเสริม และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพต่างๆ เพื่อป้องกันการส่งเสริมการขาย ที่แฝงมาในรูปแบบคลิปวิดีโอให้ความรู้
ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎใหม่จะต้องถูกลงโทษ โดยการระงับบัญชี หรือถูกปรับเป็นเงิน สูงถึง 100,000 หยวน (ประมาณ 5 แสนบาท)
อย่างไรดี แม้หลายคนจะยินดีกับการยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมนี้ให้มีความเป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังช่วยให้ได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง และโปร่งใส ทว่าอีกส่วน กลับมองว่ากฎใหม่นี้แสดงให้เห็นถึงการควบคุมที่เพิ่มขึ้น ซึ่งอาจเป็นการปิดกั้นความคิดสร้างสรรค์ การจำกัดการสื่อสาร ตลอดจนเสรีภาพในการพูดและการแสดงออก เช่น "สิ่งที่ต้องรู้ในลำดับต่อไป คือ พวกเราจะต้องมีใบอนุญาตในการโพสต์แสดงความคิดเห็น” และ "ถึงเวลาแล้วที่ผู้เชี่ยวชาญตัวจริงจะขึ้นมาเป็นผู้นำ"
