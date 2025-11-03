ของที่ระลึก? โรงแรมจีนแจก &'กบ&' และ &'เต่า&' ให้ลูกค้า หลังเช็กเอาท์

กลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์โดยเฉพาะจากบรรดาคนรักสัตว์ หลังโรงแรมแห่งหนึ่งในเมืองโจวซาน มณฑลเจ้อเจียง ปิ๊งไอเดียสุดแปลก แจกกบและเต่าให้กับแขกที่เข้าพัก!
โดยโพสต์ของนักท่องเที่ยวรายหนึ่งระบุว่า ทางโรงแรมมีการมอบสัตว์เป็นๆ ให้เป็นของขวัญเมื่อเช็กเอาท์ ซึ่งพอข้อความดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป ก็กลายเป็นประเด็นดรามาบนโลกออนไลน์
เนื่องจากผู้คนต่างมองว่า การกระทำดังกล่าวเป็นการทารุณกรรมสัตว์ เห็นสัตว์เป็นของเล่น นอกจากนี้ บรรดาแขกที่มาพักส่วนใหญ่ก็ล้วนมาจากต่างเมือง สัตว์เหล่านี้เลยอาจกลายเป็นภาระและนำไปสู่การทอดทิ้ง หรือได้รับการดูแลที่ไม่เหมาะสม ขณะที่ผู้ปกครองส่วนหนึ่งแย้งว่า หากเด็กๆ นำสัตว์กลับไปดูแลที่บ้านได้ ก็จะเป็นการปลูกฝังให้มีความรักสัตว์และมีความรับผิดชอบ
ต่อมา ทางโรงแรมได้ออกมาชี้แจง โดยระบุว่า การแจกสัตว์กลับบ้านนั้น เป็นส่วนหนึ่งของโปรโมชันสำหรับแขกที่มาพักเป็นครอบครัวและมีเด็กๆ มาด้วย ซึ่งจะมีแค่ในช่วงวันหยุดฤดูร้อน เทศกาลไหว้พระจันทร์ และวันชาติเท่านั้น โดยเด็กๆ สามารถเลือกได้ว่าจะรับกบ หรือเต่าเป็นของที่ระลึกเล็กๆ น้อยๆ จากทางโรงแรมในตอนเช็กเอาท์
และหากไม่สะดวกรับสัตว์กลับบ้าน ก็สามารถแจ้ง เพื่อขอเปลี่ยนไปรับเหรียญที่เอาไว้ใช้เล่นเกมในโรงแรมแทนได้
ในส่วนของการทอดทิ้งสัตว์นั้น ทางโรงแรมแจ้งว่าในอดีตเคยมีกบและเต่าถูกทิ้งไว้ในสวนของโรงแรมอยู่บ้าง แต่ทางโรงแรมก็จะรับสัตว์เหล่านั้นกลับไปดูแลอย่างดีอีกที
อย่างไรก็ดี โปรโมชันดังกล่าวได้สินสุดลงแล้ว และกำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาว่าจะนำกลับมาให้บริการอีกหรือไม่
ทั้งนี้ ผู้เชี่ยวชาญและกลุ่มสิทธิสัตว์ ได้แสดงความกังวล โดยชี้ให้เห็นว่าการมอบสัตว์ให้เป็นของขวัญ อาจทำให้เด็กๆ เข้าใจผิดเรื่องคุณค่าของชีวิตสัตว์
“โรงแรมอาจมีเจตนาที่ต้องการปลูกฝังให้เด็ก รู้จักรับผิดชอบผ่านการเลี้ยงสัตว์ แต่การจัดการดังกล่าวควรมีแนวทางและกลไกในการติดตามผลที่ครอบคลุม ไม่ใช่แค่ทำส่งๆ พอเป็นพิธีไปอย่างนั้น”
