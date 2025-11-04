จีนเริ่มขาย “คอมพิวเตอร์ควอนตัมอะตอมมิก” ต่างชาติเริ่มสั่งซื้อแล้ว

จีนเริ่มจำหน่าย "ฮั่นหยวน-1" (Hanyuan-1) คอมพิวเตอร์ควอนตัมอะตอมมิกเครื่องแรกของประเทศ เชิงพาณิชย์เป็นครั้งแรก โดยมีลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศสั่งซื้อแล้ว มูลค่ารวมกว่า 40 ล้านหยวน (ราว 196 ล้านบาท) หรือประมาณ 5.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ฮั่นหยวน-1 เครื่องแรก ถูกส่งมอบให้กับบริษัทในเครือของ China Mobile ยักษ์ใหญ่ด้านโทรคมนาคมของจีน ส่วนปากีสถานก็ได้สั่งซื้อเครื่องรุ่นเดียวกันเพิ่มเติม
รายงานชี้ว่า ฮั่นหยวน-1 ถือเป็นหนึ่งในคอมพิวเตอร์ควอนตัมอะตอมมิกเพียงไม่กี่รุ่นในโลกที่สามารถผลิตและส่งมอบเชิงพาณิชย์ได้จริง ถือเป็นก้าวสำคัญของจีนในตลาดเทคโนโลยีคำนวณเชิงลึกระดับโลก
คอมพิวเตอร์ควอนตัมอะตอมมิก ฮั่นหยวน-1 พัฒนาโดยสถาบันนวัตกรรมวิทยาศาสตร์การวัดความแม่นยำและเทคโนโลยี ในเมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย โดยออกแบบสำหรับงานคำนวณที่ซับซ้อน เช่นการวิเคราะห์ทางการเงิน การจำลองข้อมูลโลจิสติกส์ และการเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายขนส่ง
คอมพิวเตอร์ควอนตัมแตกต่างจากคอมพิวเตอร์ทั่วไปตรงที่ใช้หน่วยประมวลผลที่เรียกว่าคิวบิต (qubit) ซึ่งสามารถอยู่ในสถานะ “0 และ 1 พร้อมกัน” ได้ ทำให้สามารถประมวลผลและแก้ปัญหาที่ซับซ้อนมากได้รวดเร็วกว่าคอมพิวเตอร์แบบดั้งเดิมหลายเท่า
นักวิเคราะห์มองว่าการขายเชิงพาณิชย์ของ ฮั่นหยวน-1 เป็นสัญญาณว่า จีนกำลังเร่งก้าวสู่แนวหน้าใน “การแข่งขันควอนตัมระดับโลก” ซึ่งก่อนหน้านี้มีเพียงสหรัฐฯ และยุโรปที่ครองตลาด
ที่มา:South China Morning Post / Hubei Daily