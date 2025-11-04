ทรัมป์เตือน “สี จิ้นผิงรู้ดีถึงผลที่จะตามมา” หากจีนใช้กำลังกับไต้หวัน

ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ กล่าวในสัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ CBS News ว่า ประธานาธิบดีจีน สี จิ้นผิง “เข้าใจดีถึงผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น” หากจีนตัดสินใจใช้กำลังทางทหารกับไต้หวัน แต่ปฏิเสธที่จะยืนยันว่าสหรัฐฯ จะเข้าแทรกแซงทางทหารหรือไม่
ทรัมป์ให้สัมภาษณ์ในรายการ 60 Minutes ซึ่งออกอากาศเมื่อวันอาทิตย์ โดยเผยว่า ไม่ได้พูดถึงเรื่องไต้หวันในห้วงการพบปะกับสี จิ้นผิงที่เกาหลีใต้เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา โดยเป็นการพบกันแบบตัวต่อตัวครั้งแรกในรอบ 6 ปี
เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่า หากจีนดำเนินการทางทหารกับไต้หวัน เขาจะสั่งกองทัพสหรัฐฯ เข้าช่วยหรือไม่ ทรัมป์ตอบว่า
“คุณจะได้รู้เมื่อถึงเวลานั้น และเขา (สี จิ้นผิง) ก็รู้คำตอบดีอยู่แล้ว”
ทรัมป์ปฏิเสธที่จะอธิบายเพิ่มเติม โดยกล่าวเพียงว่า “ผมไม่สามารถเปิดเผยความลับได้ ฝ่ายตรงข้ามเขารู้ดีอยู่แล้ว”
ทรัมป์ยังอ้างว่า สี จิ้นผิงและบุคคลใกล้ชิดเคย “พูดอย่างเปิดเผย” ว่า “พวกเขาจะไม่ทำอะไรในช่วงที่ผมเป็นประธานาธิบดี” เพราะรู้ถึง “ผลที่จะตามมา” หากจีนใช้กำลังกับไต้หวัน
จีนยืนยันว่า ไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของดินแดนจีน และอาจใช้กำลัง “หากจำเป็น” เพื่อรวมชาติให้สำเร็จ ขณะที่สหรัฐฯ ยังคงยึดนโยบาย “จีนเดียว” (One China Policy) แต่ คัดค้านการใช้กำลังกับไต้หวัน และมีพันธกรณีในการจัดส่งอาวุธให้ไต้หวันเพื่อการป้องกันตนเอง
การให้สัมภาษณ์ของทรัมป์เกิดขึ้นหลังการประชุมสุดยอดจีน–สหรัฐฯ ที่ปูซาน ซึ่งทั้งสองผู้นำแสดงท่าทีเปิดทางให้ “การพูดคุยมากกว่าการเผชิญหน้า” ทว่าประเด็นไต้หวันยังคงเป็นจุดอ่อนไหวที่อาจสร้างแรงสั่นสะเทือนต่อความสัมพันธ์สองประเทศได้ทุกเมื่อ
ที่มา: South China Morning Post / CBS News – 60 Minutes