จีนเร่งพัฒนา “เครื่องบินขับไล่รุ่นที่ 6” รุ่นใหม่ล่าสุด ท้าทายอำนาจทางอากาศสหรัฐฯ

จีนเดินหน้าทดลองบินต้นแบบเครื่องบินขับไล่ล่องหนรุ่นที่ 6 รุ่นใหม่ โดยโซเชียลจีนแห่แชร์ภาพเครื่องบินลำหนึ่งซึ่งเชื่อว่าเป็นผลงานของ บริษัท Chengdu Aircraft Corporation โดยมีลักษณะเด่นคือ ดีไซน์ไร้หางและติดตั้งเครื่องยนต์ 3 เครื่อง
เครื่องบินลำนี้น่าจะเป็นเครื่องบินต้นแบบรุ่น J-36 ลำที่สอง ซึ่งมีการปรับปรุงครั้งใหญ่จากรุ่นก่อน เช่น เปลี่ยนหัวฉีดไอพ่นแบบฝังในลำตัวให้เป็น หัวฉีดเหลี่ยมทรงมุม ซึ่งมีลักษณะใกล้เคียงกับ หัวฉีดแบบสองมิติ (2D Thrust Vectoring Nozzle) ที่ใช้ในเครื่อง F-22 Raptor ของสหรัฐฯ
รายงานจากสำนักข่าว The War Zone วิเคราะห์ว่า การออกแบบหัวฉีดแบบใหม่ของจีนอาจช่วยแก้ปัญหาความมั่นคงของลำตัวและการควบคุมทิศทางในช่วงการบินบางลักษณะได้ดีขึ้น ซึ่งสะท้อนถึงความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของโครงการนี้ เพราะต้นแบบรุ่นก่อนเพิ่งถูกเผยแพร่ต่อสาธารณะเมื่อ 10 เดือนก่อนเท่านั้น
นักวิเคราะห์ทางทหารระบุว่า ความคืบหน้าของโครงการเครื่องบินขับไล่รุ่นที่ 6 ของจีน ทั้งสายการผลิตจากเฉิงตูและเสิ่นหยาง บ่งชี้ถึง “การแข่งขันเชิงยุทธศาสตร์ทางอากาศ” ที่ดุเดือดกับสหรัฐฯ ซึ่งกำลังพัฒนาเครื่องบินรุ่นใหม่ภายใต้โครงการ Next Generation Air Dominance (NGAD)
หากจีนสามารถเร่งการทดสอบและเข้าสู่สายการผลิตได้ก่อนปี 2573 โครงการนี้อาจเปลี่ยนสมดุลทางอำนาจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และทำให้จีนกลายเป็นประเทศแรกในโลกที่ประจำการเครื่องบินขับไล่รุ่นที่ 6 อย่างเต็มรูปแบบ
ที่มา: South China Morning Post / The War Zone