ลูกชาย 11 ขวบ กลืนทองครึ่งแสนลงท้อง แม่สั่งห้ามอุจจาระนอกบ้านเด็ดขาด!

หัวจะปวด! ลูกชายวัย 11 ขวบ เผลอกลืนถั่วทองคำ มูลค่า 10,000 หยวน (ประมาณ 50,000 บาท) ลงท้อง ตอนแรกแม่ไม่เชื่อ คิดว่าลูกล้อเล่น แต่พอได้รับการยืนยันว่าเป็นความจริง ก็กำชับให้ลูกเข้าห้องน้ำที่บ้านเท่านั้น ห้ามไปอุจจาระนอกบ้านเด็ดขาด เพราะอุจจาระของลูกมีค่ามาก
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นที่คุนซาน มณฑลเจียงซู โดยนางจี๋ ผู้เป็นแม่ ตัดสินใจซื้อถั่วทองคำน้ำหนัก 10 กรัม หลังปีนี้ราคาทองพุ่งสูงขึ้นกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ ส่งผลให้ชาวจีนจำนวนมากหันมาลงทุนซื้อทองแทนการซื้อหุ้น หรืออสังหาริมทรัพย์
อย่างไรก็ตาม ในวันที่ 22 ต.ค. ขณะที่เธอกำลังซักผ้าอยู่ที่ระเบียง จู่ๆ ลูกชายก็รีบวิ่งมาหาและบอกว่า “แม่ครับ เร็วหน่อย ผมจะตายแล้ว ผมกลืนทองลงไปแล้ว!” ซึ่งลูกชายของเธอสารภาพว่า แอบเอาถั่วทองมาใช้ฝึกกล้ามเนื้อลิ้นให้แข็งแรง
แม้เธอจะรู้สึกกังวล แต่ก็จำได้ว่ามีกรณีคล้ายๆ กันเกิดขึ้นมาก่อน โดยหลานสาวของเธอเคยกลืนเหรียญเข้าไป ทว่าแพทย์บอกว่าไม่ต้องตกใจ เพราะเหรียญจะออกมากับอุจจาระเอง
นอกจากนี้ พอลองเสิร์ชหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต และพบว่าทองคำก็สามารถใช้วิธีเดียวกันได้ เธอก็รู้สึกโล่งใจเป็นอย่างมาก เลยแค่กำชับลูกชายให้เข้าห้องน้ำที่บ้านเท่านั้น จากนั้น ก็ปล่อยให้เป็นไปตามกลไกของร่างกาย
ทว่าหลายวันผ่านไป ถั่วทองคำของเธอก็ไม่มีวี่แววที่จะได้รับกลับคืนมาสักที สุดท้าย นางจี๋ก็
พาลูกชายของเธอไปโรงพยาบาลในวันที่ 26 ต.ค.
จากการตรวจร่างกาย แพทย์พบวัตถุแปลกปลอมในกระเพาะอาหาร โชคดีที่เด็กชายไม่มีอาการปวดท้อง คลื่นไส้ อาเจียน หรืออื่นๆ และในวันเดียวกันนั้นเอง การรอคอยของนางจี๋ก็ได้สิ้นสุดลง เมื่อลูกชายของเธอถ่ายถั่วทองคำออกมาได้สำเร็จ
“กรุณาเก็บรักษาทองของคุณให้ถูกวิธีและอย่าให้เด็กๆ เห็นมัน” นางจี๋เตือน
หลังเรื่องราวดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป ก็กลายเป็นไวรัลบนโลกออนไลน์ โดยมีผู้เข้าชมมากกว่า 500,000 ครั้ง พร้อมคอมเมนต์ เช่น “พวกเขาน่าจะไปโรงพยาบาลทันที พวกเขารอตั้ง 5 วันเชียวหรือ? ประมาทเกินไปแล้ว” และ “นี่มันเมล็ดถั่วทองที่มีกลิ่นหอมเลยทีเดียว”
ที่มา : China boy swallows gold bean during ‘tongue exercise’, goes to hospital to relieve himself (SCMP)