"อนุทิน" พบ "สีจิ้นผิง" ร่วมกันปราบอาชญากรรมข้ามแดน ร่วมมือเศรษฐกิจการค้า พัฒนาทางรถไฟ

เมื่อวันศุกร์ (31 ต.ค.) สีจิ้นผิง ประธานาธิบดีจีน ซึ่งพบปะหารือกับอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีไทย นอกรอบการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 32 ในเมืองคยองจูของเกาหลีใต้ กล่าวว่าจีนพร้อมเสริมสร้างการประสานยุทธศาสตร์การพัฒนากับไทย รวมถึงแบ่งปันประสบการณ์การพัฒนาของจีนในยุคใหม่
สีจิ้นผิงยังแสดงความเสียใจอย่างลึกซึ้งต่อการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และแสดงความเห็นอกเห็นใจอย่างจริงใจต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
สีจิ้นผิงกล่าวว่าจีนและไทยเป็นเพื่อนบ้านที่ดี มิตรสหายที่ดี เครือญาติที่ดี และหุ้นส่วนที่ดี ซึ่งไปมาหาสู่กันบ่อยครั้งและมีสายใยผูกพันดังครอบครัว โดยความสัมพันธ์จีน-ไทยเข้าสู่ระยะใหม่ของการสร้างประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันระหว่างสีจิ้นผิงเยือนไทยในเดือนพฤศจิกายน 2022 ทำให้รากฐานมิตรภาพแข็งแกร่งขึ้นและมีโอกาสร่วมมือเพิ่มขึ้น
ปี 2025 ตรงกับวาระครบรอบ 50 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตจีน-ไทย และ 50 ปีทอง มิตรภาพจีน-ไทย ซึ่งด้วยจุดเริ่มต้นใหม่นี้ทั้งสองฝ่ายควรสานต่อความสำเร็จในอดีต ทำงานร่วมกันเพื่อเดินหน้าสร้างประชาคมจีน-ไทยที่มีอนาคตร่วมกัน สนับสนุนความพยายามสร้างความทันสมัยของอีกฝ่าย และมีส่วนส่งเสริมสันติภาพ เสถียรภาพ การพัฒนา และความเจริญรุ่งเรืองในภูมิภาคยิ่งขึ้น
ขณะที่เมื่อไม่นานนี้ การประชุมเต็มคณะ ครั้งที่ 4 ของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน (CPC) ชุดที่ 20 ซึ่งประสบความสำเร็จด้วยดี ได้พิจารณาทบทวนและรับรองคำแนะนำสำหรับการร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมระยะ 5 ปี ฉบับที่ 15 ของจีน
สีจิ้นผิงจึงกระตุ้นจีนและไทยเร่งการพัฒนาทางรถไฟจีน-ไทย เพิ่มพูนความร่วมมือด้านการค้าสินค้าเกษตร เศรษฐกิจสีเขียว นวัตกรรมดิจิทัล และอื่นๆ รวมถึงรับประกันว่าประชาชนของทั้งสองประเทศจะได้รับผลประโยชน์อันเป็นรูปธรรมเพิ่มขึ้น
ทั้งสองประเทศควรส่งเสริมการแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชนในด้านการท่องเที่ยว เยาวชน และความร่วมมือท้องถิ่น จัดงานเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 50 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูต และส่งเสริมความเข้าใจซึ่งกันและกันและมิตรภาพระหว่างประชาชนสองประเทศ
นอกจากนั้นทั้งสองฝ่ายควรเพิ่มความพยายามปราบปรามอาชญากรรมข้ามพรมแดน เช่น การพนันออนไลน์และการฉ้อโกงทางโทรคมนาคม สร้างสภาพแวดล้อมอันปลอดภัยแก่การแลกเปลี่ยนและความร่วมมือทวิภาคี
สีจิ้นผิงเสริมว่าท่ามกลางสถานการณ์ระหว่างประเทศที่เผชิญการเปลี่ยนแปลงและความไร้เสถียรภาพ จีนพร้อมทำงานร่วมกับไทยเพื่อส่งเสริมการดำเนินงานตามแผนริเริ่มธรรมาภิบาลโลก (GGI) ผดุงความเป็นธรรมและความยุติธรรมสากล และคุ้มครองผลประโยชน์ร่วมของกลุ่มประเทศโลกใต้
ด้านอนุทินกล่าวว่าการที่สีจิ้นผิงแสดงความเสียใจต่อการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง มีความหมายต่อประชาชนชาวไทยอย่างยิ่งและไทยซาบซึ้งกับสิ่งนี้อย่างมาก
อนุทินกล่าวถึงความสำเร็จของการประชุมเต็มคณะ ครั้งที่ 4 ของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน ชุดที่ 20 และการรับรองคำแนะนำสำหรับการร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมระยะ 5 ปี ฉบับที่ 15 ของจีน พร้อมชื่นชมว่าความสำเร็จจากการพัฒนาของจีนเป็นเรื่องน่าประทับใจ
ปีนี้ตรงกับวาระครบรอบ 50 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-จีน ซึ่งเป็นหมุดหมายสำคัญในการพัฒนาความสัมพันธ์ทวิภาคี โดยไทยพร้อมใช้โอกาสนี้เสริมสร้างการแลกเปลี่ยนระดับสูงกับจีน และขยับขยายความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การเชื่อมโยง การท่องเที่ยว และอื่นๆ ตลอดจนยกระดับความสัมพันธ์ไทย-จีนสู่ระดับใหม่ และไทยจะยังคงดำเนินการปราบปรามการพนันออนไลน์และการฉ้อโกงทางโทรคมนาคมอย่างจริงจัง
ขณะที่แผนริเริ่มระดับโลกที่เสนอโดยสีจิ้นผิง จำนวน 4 แผน ได้สะท้อนบทบาทของจีนในฐานะประเทศใหญ่ที่มีความรับผิดชอบในกิจการระหว่างประเทศ ซึ่งไทยชื่นชมอย่างมากและสนับสนุนอย่างแข็งขัน โดยไทยพร้อมขยายความร่วมมือพหุภาคีกับจีน และร่วมกันเดินหน้าสันติภาพ เสถียรภาพ และความเจริญรุ่งเรืองในภูมิภาคต่อไป
ที่มา/ภาพ สำนักข่าวซินหัว