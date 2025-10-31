"รถคุณโดนหมาแทะ!" สาวรับสายเบอร์แปลก นึกว่ามิจฉาชีพโทร.มาหลอก ที่ไหนได้เรื่องจริง

"ฉันตื่นขึ้นมาแล้วพบว่า รถของฉันกลายเป็นของแทะเล่นสำหรับสุนัขไปเสียแล้ว" หญิงแซ่หม่ากล่าว หลังมีคนแปลกหน้าโทร.มาด้วยน้ำเสียงร้อนรน บอกว่ารถของเธอกำลังถูกสุนัขแทะ ให้รีบมาดู เดี๋ยวจะหายไปทั้งคัน แต่เธอกลับไม่เชื่อคิดว่าเป็นเรื่องไร้สาระ ก่อนสุดท้ายจะพบว่าเป็นเรื่องจริง
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงต้นเดือนที่ผ่านมา ขณะที่หม่ากำลังนอนหลับพักผ่อนอยู่ในบ้านที่เมืองจี๋โส่ว มณฑลหูหนาน จู่ๆ ก็มีเบอร์แปลกๆ โทร.เข้ามา เธอกดรับสายด้วยความงุนงง และพอฟังเรื่องราวทั้งหมด ก็คิดว่าเป็นมิจฉาชีพโทร.มาหลอก
อย่างไรก็ตาม เธอก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ รีบออกไปดูรถของตัวเอง ซึ่งภาพเบื้องหน้าที่ได้เห็นก็ทำให้เธอตกตะลึงเป็นอย่างมาก เพราะกันชนรถเก๋งสีขาวของเธอนั้นถูกแทะจนฉีกออกเป็นชิ้นๆ กระจัดกระจายอยู่เต็มพื้น อีกทั้งตัวรถก็ยังเต็มไปด้วยรอยฟันและน้ำลาย เรียกว่าเละเทะสุดๆ
"สภาพน่าเวทนามาก ฉันยืนหัวเราะอยู่ตรงนั้นนานกว่าสิบนาที" หม่ากล่าว
จากนั้น ก็มีคนบอกเธอว่า เจ้าตูบตัวสีดำที่อยู่ใกล้ๆ เธอนั้นเป็นผู้ก่อเหตุ แต่พอนึกขึ้นได้ว่าจะต้องถ่ายรูปเก็บไว้เป็นหลักฐาน เจ้าตูบตัวแสบก็หายไปแล้ว
ต่อมา หม่าโทร.แจ้งตำรวจ โชคร้ายที่ภาพจากกล้องวงจรปิดในลานจอดรถนั้นไม่ชัดเจน จึงไม่สามารถระบุตัวสุนัขและเจ้าของได้ แม้เจ้าหน้าที่จะสอบถามชาวบ้านแถวนั้น ทุกคนก็อ้างว่าไม่เคยเห็นสุนัขตัวดังกล่าว
“สุนัขใส่ปลอกคอ แสดงว่าต้องมีเจ้าของแน่ๆ” หม่ากล่าว
ทั้งนี้ เธอยังคงพยายามตามหาเจ้าของสุนัขต่อไป เพราะเกรงว่าบริษัทประกันจะไม่จ่ายค่าชดเชยให้ โดยคดีดังกล่าวยังอยู่ระหว่างดำเนินการ
ด้านชาวเน็ตต่างแสดงความคิดเห็น เช่น "ตอนแรกก็มีเจ้าของ แต่พอเกิดเรื่องกลายเป็นหมาจรจัดทันที" "หมาตัวนี้แค้นอะไรรถคันนี้หรือเปล่า" "เกินไปมาก ก่อนหน้านี้มันคงทำลายบ้าน ตอนนี้มาทำลายรถ" และ "คุณภาพรถแย่มาก"
