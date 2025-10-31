เส้นทางรถยนต์ไฟฟ้าจากจีน สู่ไทย ถึง APEC

MGR Online / CMG : ตามรอยเส้นทางการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า BYD จากโรงงานแบตเตอรี่ที่อินโดนีเซีย ถึงโรงงานประกอบรถที่เมืองไทย จนถึงวางตลาดเผยโฉมในช่วงการประชุมเอเปคที่เกาหลีใต้
ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมีสัดส่วนมากกว่า 60% ของเศรษฐกิจโลก โดยทั้งประเทศไทย, ประเทศสมาชิกอาเซียน ,จีน และสหรัฐฯ ต่างเป็นสมาชิกของเอเปค รถยนต์พลังงานใหม่เป็นอุตสาหกรรมที่แสดงถึงการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานในกลุ่มประเทศสมาชิกเอเปคได้เป็นอย่างดี
การผลิตของรถยนต์ไฟฟ้า BYD เริ่มต้นที่ อินโดนีเซีย ซึ่งมี นิกเกิล ซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญของแบตเตอรี่พลังงาน และมีฐานการผลิตแบตเตอรี่ ที่ในเมืองโบกอร์
บริษัท Gotion Indonesia ได้ใช้เทคโนโลยีของจีน เปลี่ยนทรัพยากรให้เป็นแบตเตอรี่มูลค่าสูง จนเป็นผู้ผลิตแบตเตอรี่ให้กับผู้ผลิตรถยนต์ทั่วอาเซียน ทำให้แบตเตอรี่ที่ผลิตในอินโดนีเซียเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานระดับโลก
BYD ได้ตั้งโรงงานผลิตรถยนต์พลังงานใหม่ใน ประเทศไทย ที่จ.ระยอง ภายในโรงงาน หุ่นยนต์อัตโนมัติทำงานอย่างแม่นยำ ขณะที่คนงานในท้องถิ่นประกอบชิ้นส่วนขั้นสุดท้ายเสร็จสิ้น พนักงานกว่า 6,000 คนในโรงงานกว่า 90% เป็นคนไทย ซึ่งสะท้อนถึงความร่วมมือเพื่อสร้างงาน และถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ประเทศไทย
หม่า เซียนหลิน ผู้จัดการทั่วไปประจำโรงงาน BYD ระยอง บอกว่า สายการผลิตนี้ไม่ได้เป็นเพียงการผลิตเท่านั้น แต่ได้เปลี่ยนวิสัยทัศน์การพัฒนาสีเขียวให้กลายเป็นผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม ทำให้การเดินทางที่ยั่งยืนกลายเป็นความจริงร่วมกันสำหรับภูมิภาค
จากสายการผลิตแบตเตอรี่ในอินโดนีเซีย ไปจนถึงโรงงานประกอบในประเทศไทย และเครือข่ายการขายที่ครอบคลุมทั่วโลก รถยนต์พลังงานใหม่กำลังได้รับความนิยมทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก รวมถึง เกาหลีใต้ เจ้าภาพการประชุมเอเปคในปีนี้
แนวคิดหลักของการประชุมเอเปค ปีนี้ คือ "การเชื่อมต่อ" สะท้อนถึงการทำงานร่วมกัน และ ห่วงโซ่ความร่วมมือข้ามพรมแดน ซึ่งเอื้อประโยชน์ให้กับทุกฝ่าย โดยเทคโนโลยีของจีน ได้เป็นส่วนหนึ่งของจีน ที่ขยายเส้นทางของรถยนต์เพียงคันเดียวไปสู่เส้นทางแห่งความร่วมมือสำหรับทั้งภูมิภาค.