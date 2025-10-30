“ทรัมป์-สี คุยกันตัวต่อตัวชื่นมื่น” สหรัฐฯลดภาษีนำเข้าสินค้าจีนหลังได้ข้อตกลงการส่งออกแร่หายาก ทรัมป์เยือนปักกิ่ง เม.ย.

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์แถลงหลังจากที่เจรจากับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงในการประชุมสองฝ่ายที่เมืองปูซานเช้าวันนี้ (30 ต.ค.) ว่า สหรัฐฯจะลดภาษีนำเข้าสินค้าจากจีนในทันที หลังจากที่ได้ข้อตกลงเกี่ยวกับการส่งออกแร่หายากของจีน
นอกจากนี้ยังแถลงอีกว่า ทรัมป์จะไปเยือนจีนในเดือนเม.ย. และคาดว่าสีจิ้นผิงก็ไปเยือนสหรัฐฯด้วยโดยยังไม่มีการกำหนดเวลาในการเยือน
ทรัมป์บอกกับผู้สื่อข่าวเกี่ยวกับประเด็นที่คุยกับสีว่า สหรัฐฯจะลดภาษีนำเข้าสินค้าจากจีนโดยรวม จาก 57% มาอยู่ที่ 47% ส่วนภาษีการนำเข้าเฟนทานิลจีน จะลดจากอัตรา 20 % เหลือ 10% หลังจากที่การเจรจาได้ข้อตกลงในประเด็นการส่งออกแร่หายากของจีน การปราบรามการค้าเฟนทานิลเถื่อน (fentanyl) และการซื้อขายถั่วเหลืองโดยจีนจะกลับมาซื้อถั่วเหลืองสหรัฐฯในทันที แต่ในการประชุมไม่ได้คุยเรื่องประเด็นไต้หวัน
ทรัมป์เผยว่า จีนตกลงที่จะส่งออกแร่หายากไปยังประเทศต่างๆภายใต้ข้อตกลงหนึ่งปี และคาดว่าจะมีการขยายเวลาฯต่ออีก
“เราได้บรรลุข้อตกลงทุกมิติเกี่ยวกับแร่หายาก ซึ่งเป็นข้อตกลงเพื่อโลก มันเป็นสถานการณ์ทั่วโลก ไม่ใช่แค่สหรัฐฯ” ทรัมป์บอกกับผู้สื่อข่าว
อนึ่ง แร่หายาก 17 ชนิด เป็นวัตถุดิบสำคัญในการผลิตรถยนต์ เครื่องบิน และอาวุธ เป็นไพ่ใบสำคัญในการเจรจาการค้ากับสหรัฐฯ ในเดือนต.ค.ที่ผ่านมา จีนประกาศขยายการควบคุมการส่งออกแร่หายาก 12 ชนิด
การประชุมระหว่างทรัมป์และสีมีขึ้นที่สนามบินนานาชาติกิมแฮ ในเมืองปูซาน โดยกินเวลา 1 ชั่วโมง 40 นาที ก่อนที่ทรัมป์จะขึ้นรถกลับไปได้เข้ามาจับมือและกระซิบข้างหูของสีจิ้นผิง อีกทั้งเดินไปส่งสีขึ้นรถด้วยตัวเอง
อนึ่ง จีนและสหรัฐฯบรรลุข้อตกลงยุติสงครามการค้ากันในเดือน พ.ค.ที่ผ่านมา แต่ก็กลับมาเปิดศึกการค้ากันเดือดอีก โดยฝ่ายจีนประกาศยกระดับมาตรการควบคุมการส่งออกแร่หายากไปยังสหรัฐฯ และต่อมา ทรัมป์ก็โต้กลับด้วยการประกาศจะขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าจีน 100 เปอร์เซ็นต์
สองผู้นำมหาอำนาจเศรษฐกิจจีนและสหรัฐฯ ประชุมกันในการเจรจานอกรอบระหว่างการประชุมสุดยอดความร่วมมือเศรษฐกิจเอเชียและแปซิฟิก หรือเอเปค (APEC) ในเมืองปูซาน เกาหลีใต้ โดยนับเป็นครั้งแรกที่ทรัมป์ละสีพูดคุยกันแบบตัวต่อตัวนับจากทรัมป์ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐฯอีกสมัย