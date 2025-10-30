วิจารณ์ยับ! หญิงจีน 2 คน ยืนเม้าท์กลางถนน ไม่สนใจใคร

มายืนคุยอะไรกันตรงนี้! คลิปวิดีโอของหญิงวัยกลางคน 2 คน หยุดยืนคุยกันกลางถนน กลายเป็นที่พูดถึงไปทั่วโลกออนไลน์ โดยชาวเน็ตประณามพฤติกรรมของพวกเธอว่าไร้ความรับผิดชอบ สร้างความเดือดร้อนและอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้อื่น
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงต้นเดือนที่ผ่านมา เมื่อชาวเน็ตคนหนึ่งได้อัปโหลดคลิปวิดีโอ ที่คาดว่าจะถ่ายจากระเบียง หรือไม่ก็หน้าต่าง ลงบนโซเชียล
จากคลิปจะเห็นภาพหญิง 2 คนที่ต่างฝ่ายต่างปั่นจักรยานมากันคนละคัน ก่อนที่จะหยุดยืนอยู่กลางถนน และพูดคุยกันโดยไม่สนใจอะไรทั้งนั้น
ขนาดรถขับผ่านไปมา หรือแทบจะเฉี่ยวชน ก็ยังไม่สนใจและไม่คิดที่จะเปลี่ยนที่คุย กลายเป็นรถที่ขับผ่านมาต้องเป็นฝ่ายเบี่ยงหลบไปเอง
แน่นอนว่าทันทีที่พฤติกรรมของทั้งสองถูกเผยแพร่ออกไป ก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก เพราะไม่เพียงแต่จะส่งผลกระทบต่อการจราจร หากยังเป็นอันตรายต่อผู้ใช้รถใช้ถนนคนอื่นๆ ด้วย เช่น "ไม่กลัวตายหรือไง?" "อยากตายด้วยกันเหรอ?" "สงสัยอยากตายในวันเดือนปีเดียวกัน" "ไม่ตระหนักถึงความปลอดภัยเลย" "รถบรรทุกอยู่ไหน...หายไปไหนหมด?" "ช่างไม่กลัวอะไรเลย" "อาจมีปัญหาทางสติปัญญา" "เป็นเรื่องน่าอัศจรรย์ที่หญิงสองคนนี้อยู่รอดมาได้จนถึงทุกวันนี้" "มันใช่ที่คุยกันไหม!" และ "ถ้าเป็นฉันคงขับรถไปใกล้ๆ แล้วด่าสักที"
ที่มา : 站车道聊天逼车让路 网民怒斥2女：想同年同月同日死