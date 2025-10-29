ถึงเป็นของเล่นก็ไม่ควร ! ISU สอบสวนกรณีนักกีฬาจีนอุ้มตุ๊กตาขีปนาวุธในการแข่งขันสเก็ตลีลา

สหพันธ์สเก็ตนานาชาติ (ISU) เปิดการสอบสวน หลังจากปรากฏภาพนักกีฬาจีน 2 คนอยู่คู่กับตุ๊กตาของเล่น ซึ่ง“ไม่เหมาะไม่ควร” ระหว่างการแข่งขันสเก็ตลีลาชิงแชมป์กรังด์ปรีซ์คัปแห่งประเทศจีนที่นครฉงชิ่งเมื่อวันเสาร์ ( 25 ต.ค. )
ขีปนาวุธตงเฟิง61 ในเวอร์ชั่นตุ๊กตาของเล่นทำด้วยผ้าขนาดใหญ่อยู่ไม่ห่างกายเหริน จวิ้นเฟยและซิง เจี้ยนหนิง สองนักสเก็ตลีลา โดยตงเฟิง61 เป็นขีปนาวุธยิงข้ามทวีป(ICBM) รุ่นใหม่ล่าสุดของจีน ขนลำเลียงด้วยรถบรรทุก 8 เพลาและสามารถติดหัวรบนิวเคลียร์ได้
ในคลิปวิดีโอเผยให้เห็นภาพเหตุการณ์ ขณะซิงและเจ้าหน้าที่ในทีมงานคนหนึ่งกำลังอุ้มของเล่นชิ้นดังกล่าวระหว่างรอลุ้นผลคะแนนซึ่งคู่ของซิงกับเหรินทำได้ในการแข่งขัน ส่วนเหรินกำลังกอดตุ๊กตาสัตว์ตัวเบ้อเริ่ม เธอจับตงเฟิง61 เวอร์ชั่นของเล่นบ้างเป็นบางครั้ง
ตามแถลงการณ์ของ ISU นั้น ดูเหมือนว่าของเล่นนุ่มๆ ซึ่งไม่เหมาะสมนี้ ถูกผู้ชมโยนลงมาบนลานน้ำแข็งพร้อมกับสิ่งของอื่น ๆ หลังจากการแสดงชุดหนึ่งของการแข่งขันจบลง ต่อมานักกีฬาทั้งสองขึ้นแสดงและได้เก็บไป โดย ISU รู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและจะดำเนินการสอบสวนต่อไป
สำหรับผลการแข่งขันสเก็ตลีลารายการนี้ ซิงและเหรินได้อันดับที่ 8 ด้วยคะแนน 143.92 คะแนน ส่วนเมดิสัน โชก และอีวาน เบตส์ นักกีฬาจากสหรัฐอเมริกาคว้าชัยชนะด้วยคะแนน 208.25 คะแนน
ที่มา : ซีเอ็นเอ็น