เป๊ะอะไรขนาดนั้น! สามีภรรยาแต่งงานกันไม่ถึง 2 ปี นับวันหน้าตายิ่งเหมือนกันราวกับก็อปวาง (มีคลิป)

คู่รักจากเมืองตงกวน มณฑลกว่างตง (กวางตุ้ง) สร้างความฮือฮาบนโลกออนไลน์ หลังแต่งงานกันได้ไม่ถึง 2 ปี แต่หน้าตาของพวกเขากับเหมือนกันเรื่อยๆ
ตามรายงานบ้านของทั้งสองอยู่ใกล้กัน แต่ไม่เคยพบกันเลย กระทั่งได้มารู้จักกันผ่านการนัดบอด และพบว่าเข้ากันได้ดีมากๆ แบบที่ไม่เคยเจอใครเข้ากันได้ดีขนาดนี้มาก่อน เลยตกลงแต่งงานกันในเวลา 6 เดือนต่อมา
อย่างไรก็ตาม หลังจากแต่งงานกัน บรรดาเพื่อนสนิทมิตรสหายต่างทักว่าทั้งคู่หน้าเหมือนกันเรื่อยๆ แม้แต่คนแปลกหน้าก็ชอบเข้าใจผิดคิดว่าพวกเขาเป็นพี่น้องกัน ทำเอาพวกเขาไม่รู้จะหัวเราะ หรือร้องไห้ดี
"ตอนรู้จักกันฉันไม่ได้รู้สึกว่าเราดูเหมือนกัน แต่ญาติพี่น้องและเพื่อนๆ มักจะบอกว่าเราหน้าเหมือนกัน แถมเขายังหน้าเหมือนพี่ชายและพี่สาวของฉันด้วย!" ฝ่ายหญิงแซ่เหลียงกล่าว
ภายหลังพวกเขาตั้งใจแต่งหน้า ทำผม และแต่งตัวให้เหมือนกัน เพื่อที่จะอัดคลิปวิดีโอเก็บไว้เป็นความทรงจำ ทว่าพอโพสต์ลงบนโซเชียล ก็ดันกลายเป็นไวรัล เรียกเสียงหัวเราะและสร้างความบันเทิงให้กับชาวเน็ตจำนวนมาก
"ฉันโพสต์คลิปเพื่อบันทึกชีวิตประจำวันของพวกเราเท่านั้น ไม่คิดเลยว่ามันจะกลายเป็นไวรัล!" "ทุกคนสบายใจได้เลย พวกเราไม่ใช่พี่น้องที่พลัดพรากจากกันมานาน!” เหลียงกล่าว
ด้านชาวเน็ตต่างคอมเมนต์ เช่น "เดาได้เลยว่าลูกๆ ของพวกเขาจะหน้าตาเป็นอย่างไรในอนาคต” "เหมือนฝาแฝดเลย" "เธอคนนั้นคือฉันอีกคน" "คู่รักที่หน้าเหมือนกันที่สุด" "คู่รักสายฮา" "จมูกคล้ายกันมาก เหมือนกันเป๊ะเลย" "นี่แหละที่เรียกว่าลุคคู่รัก" "ฟันเหมือนกันเป๊ะ" และ "ฝาแฝดชัดๆ"
ที่มา : 广东小夫妻婚后越长越像 网民惊呼"像复制粘贴" (8World)
夫妻婚后越长越像 网民惊呼“像复制粘贴” (Oriental Daily)