จีนสร้างมหาเศรษฐีวันละคน! เจ้าสัวน้ำดื่ม “จง สานส่าน” ครองแท่นรวยอันดับ 1 เป็นครั้งที่สี่

ในช่วงเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมานี้ จำนวนมหาเศรษฐีจีนขยายใหญ่เป็นประวัติการณ์โดยมีจำนวนเพิ่มขึ้นมาถึง 340 คน พูดได้ว่า "จีนสร้างมหาเศรษฐีหน้าใหม่วันละคน" ก็ไม่ผิดเพี้ยนนัก การผุดของมหาเศรษฐีจีนในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมานี้เป็นผลจากตลาดหุ้นที่คึกคักซึ่งมีเหล่าผู้นำกลุ่มบริษัท “เศรษฐกิจใหม่” เป็นผู้รับผลประโยชน์หลักนั่นเอง
เมื่อวานนี้ (28 ต.ค.) สถาบันการวิจัยหูรุ่น (Hurun Research Institute) แถลงรายงานจัดอันดับความมั่นคั่ง “Hurun Rich List 2025” โดยเป็นการวิจัยข้อมูลในช่วงหนึ่งปีถึงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมา
กลุ่มมหาเศรษฐีชาวจีนที่มีความมั่งคั่งสุทธิ กว่า 5,000 ล้านหยวน (700 ล้านเหรียญสหรัฐ) มีจำนวนทั้งสิ้น 1,434 คน โดยจำนวนมหาเศรษฐีที่เพิ่มขึ้น 340 ราย หรือ 31% ความมั่งคั่งรวมของกลุ่มมหาเศรษฐีจีนเหล่านี้มูลค่าสูงเกือบ 30 ล้านล้านหยวน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 42% (+9 ล้านล้านหยวน) โดยกลุ่มมหาเศรษฐีที่มีทรัพย์สินสุทธิเกิน 1 แสนล้านหยวน มีจำนวนเพิ่มขึ้นอีก 15 คน รวมเป็น 41 คน
มาดูรายชื่อกลุ่มมหาเศรษฐีแดนมังกรระดับท็อปเทน และกลุ่มมั่งคั่งที่โดดเด่น
1.จงสานส่าน (钟睒睒) วัย 71 ปี ผู้ก่อตั้งบริษัทน้ำดื่มหนงฟู สปริง (Nongfu Spring) มีทรัพย์สินเพิ่มขึ้น 190,000 ล้านหยวน หรือ 56% ความั่งคั่งสุทธิเท่ากับ 530,000 ล้านหยวน ครองตำแหน่งมหาเศรษฐีอันดับ 1 ของจีนเป็นครั้งที่ 4 และทำลายสถิติความมั่งคั่งสูงสุดของเศรษฐีจีน ทั้งนี้ ในการจัดอันดับความมั่งคั่งปี 2024 เจ้าสัวน้ำดื่มหนงฟูรายนี้ อยู่อันดับที่สอง
2.จางอีหมิง (张一鸣) วัย 42 ปี ผู้ก่อตั้งบริษัทไบต์แดนซ์ (ByteDance) (บริษัทแม่โต่วอิน (Douyin) / ติ๊กต็อก (TikTok) ตกแท่นมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งในปีก่อน มาอยู่อันดับที่สอง แม้ทรัพย์สินเพิ่มขึ้น 34% จากความสำเร็จในธุรกิจเอไอ (AI) โดยทรัพย์สินสุทธิของเจ้าพ่อติ๊กต็อกในปีนี้ อยู่ที่ 470,000 ล้านหยวน
3.หม่าฮว่าเถิง (马化腾)วัย 54 ปี ผู้ก่อตั้งเทนเซ็นต์ (Tencent)มีทรัพย์สินเพิ่มขึ้น 150,000 ล้านหยวน หรือ 48% เป็นมหาเศรษฐีอันดับ 3 ด้วยทรัพย์สินสุทธิ 465,000 ล้านหยวน
4.เจิงอี้ว์ฉุน แห่ง CATL ยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตแบตเตอรี่ มีทรัพย์สินเพิ่ม 130,000 ล้านหยวน หรือ 65% เป็นมหาเศรษฐีอันดับ 4 ด้วยทรัพย์สินรวม 330,000 ล้านหยวน
5.เหลยจวิน (雷军)แห่งเสียวหมี่ (Xiaomi ) ได้รับฉายา “ ราชาแห่งการเติบโต ” เนื่องจากทรัพย์สินเพิ่มขึ้นมากที่สุดในปีนี้ คือ 196,000 ล้านหยวน หรือ 151% เป็นมหาเศรษฐีอันดับ 5 ด้วยทรัพย์สินรวม 326,000 ล้านหยวนจากการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของธุรกิจรถยนต์ไฟฟ้าเสียวหมี่ และการพัฒนาสมาร์ทโฟนระดับพรีเมียมที่สร้างกำไรเพิ่มขึ้นอย่างมาก
6.ติง เหล่ย(丁磊）วัย 54 ปี ผู้ก่อตั้ง NetEaseรายได้เพิ่ม หรือ 60% เป็นมหาเศรษฐีอันดับ 6 ด้วยทรัพย์สินสุทธิ 320,000 ล้านหยวน
7.หวงเจิง（黄峥） วัย 45 ปี ผู้ก่อตั้ง พินตัวตัว (Pinduoduo)รายได้เพิ่ม หรือ 28% เป็นมหาเศรษฐีอันดับ 7 ด้วยทรัพย์สิน 314,000 ล้านหยวน
8.ครอบครัวเหอเสี่ยงเจี้ยน (何享健）วัย 83 ปี ผู้ก่อตั้ง Midea Group รายได้เพิ่ม 18% เป็นมหาเศรษฐีอันดับ 8 ด้วยทรัพย์สินสุทธิ 278,000 ล้านหยวน
9.บิดาและบุตรลีกาชิง/ วิคเตอร์ ลี （李嘉诚父子） วัย 91 และ 61 แห่ง CK Asset Holdings มีทรัพย์สินเพิ่ม 18% เป็นมหาเศรษฐีอันดับ 9 ทรัพย์สิน 235,000 ล้านหยวน ยังคงเป็นมหาเศรษฐีที่รวยที่สุดของเกาะฮ่องกง แม้ตกจากแท่นอันดับ 6 มาเป็นอันดับ 9
10.ครอบครัว หลี่ซูฝู （李书福） วัย 62 ปี แห่งบริษัท จี๋ลี่ (Geely) รายได้เพิ่ม 55% เป็นมหาเศรษฐีอันดับ 10 ด้วยทรัพย์สินสุทธิ 225,000 ล้านหยวน
ทั้งนี้ จาก ปี 1999 หูรุ่น ได้ขยายพื้นที่การสำรวจความมั่งคั่ง รวม จีนแผ่นดินใหญ่ ฮ่องกง มาเก๊า และ ไต้หวัน
นอกจากนี้ ผู้ประกอบการที่มีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วรายอื่นๆ ได้แก่
หวังหนิง (王宁) วัย 38 ปี แห่งบริษัท Pop Mart ผู้ผลิตตุ๊กตาลาบูบู้ (#Labubu ) ทำให้ทรัพย์สินเพิ่มขึ้น 154,500 ล้านหยวน
และ เฉินเทียนสือ (陈天石) วัย 40 ปี แห่งบริษัท Cambricon (寒武纪) ผู้ผลิตชิป AI ที่เติบโตอย่างรวดเร็วจากการนำเทคโนโลยีไปใช้เชิงพาณิชย์ หุ้นของบริษัทเคยพุ่งสูงจนแซงเหมาไถ (Moutai) เมื่อช่วงปลายเดือนสิงหาคม ทำให้ทรัพย์สินของ เฉินเทียนสือ เพิ่มขึ้นถึง 148,000 ล้านหยวน.
“กลุ่มมหาเศรษฐีในการจัดอันดับของหูรุ่นประจำปี 2025 นี้ มีจำนวนมากที่สุดนับตั้งแต่มีการวิจัยฯมา โดยปัจจัยที่ทำให้เกิดมหาเศรษฐี คือตลาดหุ้นที่คึกคักเป็นหลัก สำหรับกลุ่มมหาเศรษฐีหน้าใหม่ๆมาจากภาคเทคโนโลยี และการส่วงออกที่ขยายตัว” Rupert Hoogewerf ประธาน และหัวหน้าการวิจัยหูรุ่น
ทั้งนี้การประเมินความมั่งคั่งใช้ฐานจากราคาหุ้น ณ วันที่ 1 ก.ย.ที่ผ่านมา
ที่มาข้อมูลข่าว: กลุ่มสื่อจีน