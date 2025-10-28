จีน-อินเดียจับมือต้านภาษีทรัมป์ ! เตรียมขยายเส้นทางเที่ยวบินตรง หลังกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งในรอบ 5 ปี

เที่ยวบินตรงระหว่างจีนแผ่นดินใหญ่กับอินเดียกลับมาเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการอีกครั้งเมื่อวันจันทร์ ( 27 ต.ค.) ประเดิมด้วยเส้นทางระหว่างเมืองโกลกาตา-กว่างโจว
เครื่องบินโดยสารสายการบินอินดิโก (IndiGo) ของแดนภารตะ เที่ยวบิน 6E1703 พร้อมผู้โดยสาร 176 คนเหินฟ้าเมื่อเวลา 4 ทุ่มของวันอาทิตย์ ใช้เวลาเดินทางราว 3 ชั่วโมงครึ่งก็ถึงจุดหมาย จากนั้นได้ออกเดินทางกลับพร้อมด้วยผู้โดยสารชุดใหม่จำนวนเท่ากันในช่วงเที่ยงของวันจันทร์ เสร็จสิ้นการเดินทางรอบแรก
เที่ยวบินตรงที่กลับมาให้บริการกันใหม่เป็นสัญญาณบ่งชี้ล่าสุดถึงการฟื้นฟูความสัมพันธ์ได้อย่างรวดเร็วระหว่างสองยักษ์ใหญ่แห่งเอเชีย หลังจากเที่ยวบินตรงถูกระงับมานาน 5 ปี ตั้งแต่โรคโควิด-19 เริ่มระบาดและต่อมาเกิดการปะทะกันทางทหารเนื่องจากข้อพิพาทพรมแดนบนเทือกเขาหิมาลัยจนมีผู้เสียชีวิต
เที่ยวบินตรงโกลกาตา-กว่างโจวเป็นการเชื่อมโยงอุตสาหกรรมสิ่งทอและปอที่เฟื่องฟูของเมืองโกลกาตาเข้ากับตลาดขายส่งทางตอนใต้ของจีนในช่วงเวลาที่ทั้งจีนและอินเดียกำลังเผชิญกับภัยคุกคามด้านภาษีศุลกากรของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์แห่งสหรัฐอเมริกา อีกทั้งกำลังถูกชาติตะวันตกตรวจสอบเข้มงวดว่ามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับรัสเซีย ซึ่งถูกชาติตะวันตกคว่ำบาตรเพื่อลงโทษที่รุกรานยูเครน
นักเดินทาง กลุ่มธุรกิจ และบริษัทของชาติทั้งสองพากันยินดีที่ไม่ต้องเดินทางอ้อมให้เสียเวลาแล้ว
นายกฤษณะ โคยัล ผู้โดยสารในเที่ยวบินจากโกลกาตากล่าวกับสำนักข่าว ANIของอินเดียว่า นาน 5 ปีมาแล้วที่เขาต้องเปลี่ยนเที่ยวบิน 2 หรือ 3 เที่ยวบิน ซึ่งส่วนใหญ่มักจะผ่านสิงคโปร์เพื่อมาทำธุรกิจที่จีน นี่จึงเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขมาก ๆ
ชายแซ่หวง ลูกจ้างของบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์การปั้นแห่งหนึ่ง ซึ่งร่วมเดินทางมาในเที่ยวบินขากลับอินเดียบอกว่า เที่ยวบินตรงช่วยให้บริษัทของเขาดำเนินธุรกิจในอินเดียได้สะดวกอย่างมาก รวมถึงหุ้นส่วนชาวอินเดียที่เดินทางไปเยี่ยมชมโรงงานในจีน โดยนายหวงกับเพื่อนร่วมงานหลายคนกำลังเดินทางไปช่วยทำงานที่โรงงานของบริษัทในเมืองอาห์เมดาบัดเป็นเวลาประมาณ 3 เดือน
นายหวงยังตั้งข้อสังเกตว่า ท่ามกลางความขัดแย้งทางการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีน บริษัทของเขามีคำสั่งซื้อในอินเดียเพิ่มขึ้นอย่างมากและบริษัทก็กำลังขยายกิจการไปที่นั่นซึ่งรวมถึงการเตรียมการสำหรับโรงงานระยะที่สองด้วย และถ้าวันหนึ่งจะมีเที่ยวบินตรงไปเมืองอาห์เมดาบัดด้วยก็ยิ่งดีใหญ่
สายการบินอินดิโกระบุว่า เส้นทางระหว่างโกลกาตา-กว่างโจวจะให้บริการทุกวัน สายการบินยังมีแผนจะเพิ่มเส้นทางตรงอื่นๆ ในอนาคต ซึ่งรวมถึงเส้นทางระหว่างนิวเดลี-กว่างโจวจะเริ่มให้บริการในวันที่ 10 พฤศจิกายน
ด้านไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์ ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจของจีนจะกลับมาเปิดเที่ยวบินตรงระหว่างนครเซี่ยงไฮ้-กรุงนิวเดลีอีกครั้งตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน โดยให้บริการสัปดาห์ละ 3 เที่ยว ตามการเปิดเผยของโฆษกสถานทูตจีนประจำอินเดีย
นายซู เฟยหง เอกอัครราชทูตจีนประจำอินเดียระบุเมื่อวันอาทิตย์ (26 ต.ค.) ว่า การส่งออกของอินเดียไปยังจีนเพิ่มขึ้นราวร้อยละ 22 ในช่วงครึ่งแรกของปีงบประมาณ 2568-2569 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า
“จีนยินดีต้อนรับสินค้าพรีเมียมจากอินเดียเข้าสู่ตลาดมากขึ้น และพร้อมที่จะช่วยชดเชยผลกระทบจากภาษีศุลกากรของสหรัฐฯ ที่มีต่อการค้าของอินเดียอีกด้วย” นายซูกล่าว
ที่มา : โกลบอลไทมส์/ ซีเอ็นเอ็น