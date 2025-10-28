ทัพบกไต้หวัน เปลี่ยนชื่อหอประชุมใหญ่, “ก๊กมินตั๋ง” จวกยับพรรครบ.ไร้น้ำยา ได้แต่ทำเรื่อง “ล้างจีน”

สื่อท้องถิ่น China Taiwan Network เผย (27 ต.ค.) หอประชุมใหญ่ของกองบัญชาการกองทัพบกที่ค่ายต้าฮั่น เมืองเถาหยวน ไต้หวัน ถูกเปลี่ยนชื่อจากเดิมคือ หอจงเจิ้ง” (中正堂) เปลี่ยนเป็น “หอจงเฉิง” (忠诚堂) ซึ่งมีความหมายว่า “หอจงรักภักดี”
สมาชิกพรรคฝ่ายค้านก๊กมินตั๋ง ไล่ซื่อเป่า ออกมาจวกยับเรื่องเปลื่ยนชื่อหอประชุมใหญ่ในค่ายทหารต้าฮั่นฯ เป็นความคิดของพรรครัฐบาลประชาธิปไตยก้าวหน้า หรือดีพีพี ซึ่งปกครองบริหารฯไร้ประสิทธิภาพ จึงหันมาทำเรื่องไร้สาระ ซึ่งมีเจตนาล้าง “ความเป็นจีน” (去中化) และ “ลบล้างมรดกของเจียงไคเช็ค” （去蒋化）ตลอดจนลบล้างความสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์ระหว่างจีนและไต้หวัน เพื่อที่จะเอาใจพวกเคลื่อนไหว “อิสรภาพหรือเอกราชไต้หวัน”
สื่อท้องถิ่นอีกราย China Times Electronic News รายงาน( 26 ต.ค.) ระบุว่า กองทัพบกไต้หวันชี้แจงเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ว่าทางกองทัพได้เปลี่ยนชื่ออาคารหลักสองฝั่งของค่ายทหารฯในเถาหยวนซึ่งเป็นสถานที่จัดประชุมและโรงยิม โดยตั้งชื่อใหม่ว่า “หอจงเฉิง” หรือ “หอแห่งความจงรักภักดี” และ “หอจิงสือ” (精实馆) ซึ่งมีความหมายว่า “หอความเข้มแข็งและประสิทธิภาพ”
สมาชิกพรรคก๊กมินตั๋ง และชาวเน็ตกลุ่มหนึ่งยังวิจารณ์อีกว่า “งบประมาณเหลือใช้เยอะมากหรือไง น่าจะเอาไปเพิ่มเงินเดือนทหารมากกว่าที่จะมาทำเรื่องไม่เป็นเรื่องนี้” “กินอิ่มแล้วไม่มีอะไรทำ” ฯลฯ
อนึ่ง สมาชิกพรรคดีพีพี หลินอี้จิ่น และ หวังอี้ชวน ได้ร่วมกันเสนอร่างกฎหมายเกี่ยวกับ “การปรับเปลี่ยนความหมายที่ถูกต้องของหอรำลึกจงเจิ้ง” (中正纪念堂转型正义) เพื่อเปลี่ยน “หอรำลึกเจียงไคเช็ก” แห่งนี้ให้เป็น “อุทยานการศึกษาเพื่อประชาธิปไตย” โดยร่างกฎหมายนี้คาดว่าจะเข้าสู่การพิจารณาในสภาไต้หวันวันที่ 28 ตุลาคมนี้