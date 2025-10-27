อึ้ง! ครอบครัวสุดกร่าง ตบหน้าชายหนุ่ม โมโหถูกห้ามแซงคิวในสนามบิน ก่อนทำตัวน่าสงสาร เมื่อต้องจ่ายค่าเสียหาย

ชายแซ่ไต้ วัย 32 ปี ถูกตบ ที่ท่าอากาศยานนานาชาติหนานจิง ลู่โข่ว มณฑลเจียงซู หลังห้ามครอบครัวหนึ่งที่พยายามแซงคิวในแถวเช็กอิน
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงต้นเดือนที่ผ่านมา โดยขณะที่นายไต้กำลังต่อคิวรอเช็กอินเพื่อที่จะเดินทางไปเซี่ยงไฮ้อยู่นั้น จู่ๆ ก็มีชายหนุ่มและครอบครัวพยายามที่จะแซงคิว ทว่านายไต้ไม่ยอม กระเป๋าเดินทางของอีกฝ่ายเลยกระแทกมาโดนกระเป๋าเดินทางของเขา และชนเท้าของเขาอย่างแรง
คลิปวิดีโอเผยภาพนายไต้ที่พยายามอธิบายว่าการแซงคิวเป็นสิ่งที่ผิด พร้อมเตือนอีกฝ่ายให้ไปต่อคิว ทว่ากลับถูกอีกฝ่ายต่อว่า ด่าทอและผลัก ยิ่งไปกว่านั้น นายไต้ยังถูกสมาชิกในครอบครัวนี้ ซึ่งเป็นหญิงวัยกลางคนตบไปถึง 2 ครั้ง จนแว่นแตก
แม้ผู้คนบริเวณนั้นจะเข้ามาช่วยกันห้าม แต่อีกฝ่ายก็ไม่ยอมจบ กระทั่งเจ้าหน้าที่สนามบินมาถึง
จากการตรวจสอบกล้องวงจรปิด เจ้าหน้าที่ตำรวจยืนยันว่า ครอบครัวนี้ได้มีการแซงคิวอย่างชัดเจน รวมทั้งมีการทำร้ายร่างกาย ซึ่งไม่เพียงแต่เป็นการรบกวนความสงบเรียบร้อยของประชาชน หากยังเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายอีกด้วย
ด้านนายไต้เผยว่า ทัศนคติของครอบครัวนี้เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเมื่อไปถึงสถานีตำรวจ โดยตอนแรกชายหนุ่มอ้างว่าควบคุมอารมณ์ไม่ได้ เพราะพ่อของเขาอาการไม่ค่อยดีเลยจะรีบไป
ส่วนหญิงวัยกลางคนกล่าวทั้งน้ำตาว่า ผู้อาวุโสของครอบครัวจำเป็นต้องเดินทางไปเซี่ยงไฮ้เพื่อเข้ารับการรักษา ซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูง และพยายามขอความเห็นใจ อย่างไรก็ตาม นายไต้ได้ยินฝ่ายหญิงพึมพำต่อว่าเขาอยู่ลับหลัง ว่า "ทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่ หวังจะเอาเงิน"
ตอนแรกนายไต้จะไม่เอาเรื่อง เพราะชายหนุ่มได้ขอโทษเขาแล้ว แต่คำพูดของหญิงวัยกลางคนก็ทำให้เขาเปลี่ยนใจ ยืนกรานที่จะดำเนินคดีต่อไป
ทั้งนี้ ภายใต้การไกล่เกลี่ยของเจ้าหน้าที่ พวกเขาก็ตกลงกันได้ โดยสุดท้าย หญิงคนดังกล่าวก็ขอโทษนายไต้ พร้อมชดใช้ค่ารักษาพยาบาลและค่าซ่อมแว่นตาให้กับนายไต้ รวมเป็นเงินกว่า 3,500 หยวน (ประมาณ 17,500 บาท)
หลังเรื่องราวดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป ชาวเน็ตต่างคอมเมนต์ เช่น “คนที่ทำร้ายคนอื่นควรถูกขึ้นแบล็คลิส” "ครอบครัวนี้กร่างเกินไป พวกเขาแซงคิว ไม่ยอมฟัง แถมยังทำร้ายคนอื่นอีก" "คนแบบนี้ไม่มีสมองจริงๆ หรือไม่ก็แค่หยิ่งยะโส พวกเขาไม่มีสิทธิแซงคิว แถมยังไปผลักคนอื่นอีก" และ “เป็นคนเย่อหยิ่งเวลาทุบตีคนอื่น แต่เป็นคนถ่อมตัวเมื่อต้องจ่ายเงิน”
ที่มา : 一家四口机场插队被劝阻竟打人 听到赔钱秒装可怜“老人看病没钱了” (Oriental Daily)