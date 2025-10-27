xs
xsm
sm
md
lg

โซเชียลฯ จีนขุดภาพชีวิตหรูอู้ฟู่ของเน็ตไอดอลสาวจีน ชี้เป็น “ภรรยาของเฉินจื้อ”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


(ภาพจาก : Weibo และ สื่อจีน)
เน็ตไอดอลสาวจีน ใช้นามแฝง “EVa” แชร์ชีวิตหรูอู้ฟู้ ในบัญชีโซเชียลมีเดียจีน ปี 2023

เศรษฐีนีนางนี้ เป็นชาวเสฉวน สามีเป็นเจ้าของบริษัทใหญ่ ปริ๊นซ์ กรุ๊ป ในกัมพูชา ที่ตอนนี้เป็นที่รู้จักทั่วโลก คือ "เฉิน จื้อ" นั่นเอง

โซเชียลฯ จีนเผยชีวิตประจำวันของเน็ตไอดอล EVa พบภาพของเธอถ่ายคู่กับเฉิน จื้อ ชายในภาพมีหนวดเคราและลักษณะใบหน้าคล้ายกับเฉิน จื้อ

เน็ตไอดอล EVa และชายที่คาดว่าจะเป็นเฉิน จื้อ (ภาพจาก : Weibo)
สื่อจีนแจกแจงการอวดรวยของ EVa มี 4 ด้าน ได้แก่ การแต่งตัว การกินอยู่ ที่อยู่อาศัย และการเดินทาง ซึ่งแต่ละด้านล้วนหรูหราสุดขีด

ยังมีรายงานว่า EVa และเฉิน จื้อ มีบุตรด้วยกัน 2 คน “การแต่งตัว” ของพ่อแม่ลูกครอบครัวนี้ ล้วนเป็นแบรนด์เนม เช่น ลูกสาวที่สวมชุดของ Dior คู่กับกระเป๋า Chanel ใบเล็ก ราคาขั้นต่ำก็หลายแสนหยวน

สไตล์การแต่งตัวของ EVa (ภาพจาก : Weibo)
คลังกระเป๋าของเศรษฐีนีตัวแม่นั้นมีมากมายจนแทบนับไม่ถ้วน แบรนด์หรูที่มีไม่พลาด คือ Hermès รุ่นหายากอย่าง  “Himalaya” (ราคาหลักล้านหยวน) Chanel และอีกหลายแบรนด์ระดับโลก

เครื่องประดับ มีนาฬิการุ่นลิมิเตท ราคาหลักหลายสิบล้านหยวนอีกด้วย

กระเป๋าและนาฬิกาหรู (ภาพจาก : Weibo)
ภายในบ้านของทั้งคู่ยังมีเตียงไม้โบราณที่มีมูลค่าราว 5 ล้านหยวน คาดคะเนจากรูปน่าจะเป็นไม้หายาก แบบสไตล์เรียบแต่หรู

เตียงไม้โบราณที่มีมูลค่าราว 5 ล้านหยวน (ภาพจาก : Weibo)
ส่วนที่พักอาศัยนั้นใหญ่โตสุดจะบรรยาย แม้เธอจะไม่เคยเปิดเผยภาพทั้งหมด แต่จากภาพตู้ปลาที่เธอเคยโพสต์ก็สามารถคาดเดาได้ไม่ยาก

EVa และลูกชาย นั่งอยู่หน้าตู้เลี้ยงปลาฉลาม (ภาพจาก : Weibo)
โดยเมื่อเดือนก.ย.ปี 2022 EVa แชร์ภาพถ่ายกับลูกชายนั่งอยู่หน้าตู้ปลา ชาวเน็ตตาดีชี้ว่า สังเกตดูดีๆ จะพบว่าตู้ปลานั้นมีความยาวไม่น้อยกว่า 100 เมตร ภายในมีทั้งพืชน้ำ รากไม้ และการตกแต่งหลากหลายแบบ ค่าก่อสร้างน่าจะไม่ต่ำกว่าหลายสิบล้านหยวน ยิ่งไปกว่านั้น ปลาที่เลี้ยงอยู่ข้างในไม่ใช่ปลาทั่วไป แต่เป็น “ปลาฉลาม”!

ถ้าตู้ปลายังใหญ่ขนาดนี้ คฤหาสน์จะใหญ่มโหฬารขนาดไหนน่าจะจินตการได้ อีกทั้งเฉิน จื้อ ก็ทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อยู่แล้ว ย่อมเลือกที่ดินผืนใหญ่เป็นธรรมดา

EVa และเครื่องบินส่วนตัว (ภาพจาก : Weibo)
ในเรื่องการเดินทาง EVa เคยโพสต์ภาพตัวเองอยู่บนเครื่องบินส่วนตัวและท่องเที่ยวรอบโลก รวมถึงเรือยอชต์ด้วย มีแฟนคลับเปิดเผยว่าเธอมีเครื่องบินส่วนตัวถึง 6 ลำ และยังเคยใช้เงินกว่า 7 ล้านหยวน ซื้อเปียโนสแตนเวย์ (Steinway) รุ่นพิเศษที่ทำจากทองคำ 24K ซึ่งมีเพียงเครื่องเดียวในโลก

เรือยอชต์ และ เปียโนสแตนเวย์ รุ่นพิเศษที่ทำจากทองคำ 24K (ภาพจาก : Weibo)
เวลาที่ EVa ออกนอกบ้าน เธอยังมีทั้งบอดี้การ์ดและช่างภาพส่วนตัวคอยติดตาม การอวดความมั่งคั่งเช่นนี้ดูไม่ใช่เพื่อเรียกยอดติดตาม เพราะเธอไม่ได้ขาดเงินอยู่แล้ว เพียงแต่วิธีการที่เปิดเผยมากเกินไป อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจของสามีบ้างเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม เนื่องจากกิจการหลักของเฉิน จื้อ อยู่ในกัมพูชา จึงอาจไม่ได้สร้างปัญหามากนัก

บนเครื่องบินส่วนตัวของ EVa (ภาพจาก : Weibo)
ที่มา : 网红“EVa”花式炫富！嫁柬埔寨富豪拥六架飞机，家中鱼缸养鲨鱼

(ภาพจาก : Weibo และ สื่อจีน)
เน็ตไอดอล EVa และชายที่คาดว่าจะเป็นเฉิน จื้อ (ภาพจาก : Weibo)
สไตล์การแต่งตัวของ EVa (ภาพจาก : Weibo)
กระเป๋าและนาฬิกาหรู (ภาพจาก : Weibo)
เตียงไม้โบราณที่มีมูลค่าราว 5 ล้านหยวน (ภาพจาก : Weibo)
+4
กำลังโหลดความคิดเห็น