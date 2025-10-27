ทรัมป์คาดหวังสีจิ้นผิงเห็นพ้องร่างกรอบข้อตกลงหย่าศึกการค้า แต่จีนยังสงวนทีท่า

หัวหน้าคณะเจรจาสหรัฐอเมริกา-จีนได้ร่วมกันร่างกรอบข้อตกลงการค้าเพื่อให้ผู้นำสองฝ่ายตัดสินใจในสัปดาห์นี้ โดยสหรัฐฯจะระงับการขึ้นภาษีศุลกากรในอัตรา100%กับสินค้าจากจีน ส่วนจีนจะพักการควบคุมการส่งออกแร่ธาตุหายากไว้ชั่วคราว ตามการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่สหรัฐฯ
การร่างกรอบข้อตกลงกันอย่างคร่าวๆมีขึ้น ภายหลังการหารือกันระหว่างนายสก็อตต์ เบสเซนต์ รัฐมนตรีคลังและนายเจมิสัน กรีเออร์ ผู้แทนการค้าของสหรัฐฯกับรองนายกรัฐมนตรีเหอ หลี่เฟิงและนายหลี่ เฉิงกังหัวหน้าผู้เจรจาการค้าของจีนนอกรอบการประชุมสุดยอดสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซียเมื่อวันอาทิตย์ ( 26 ต.ค.)
นายเบสเซนต์ระบุว่า กรอบข้อตกลงกันครั้งนี้ประสบความสำเร็จอย่างมาก ทำให้ความเสี่ยงที่สินค้าจากจีนจะถูกสหรัฐฯเรียกเก็บภาษีในอัตราสูงลิ่วดังกล่าวในวันที่ 1 พฤศจิกายนหมดไปและเขาก็คาดหวังว่าจีนจะเลื่อนการบังคับใช้ระบบการออกใบอนุญาตสำหรับการส่งออกแร่ธาตุหายากและแม่เหล็กออกไปหนึ่งปีในระหว่างที่มีการพิจารณาทบทวนนโยบายนี้อีกครั้ง รวมถึงประเด็นถั่วเหลืองที่เขาหวังว่าจีนจะรื้อฟื้นการนำเข้าถั่วเหลืองจากสหรัฐฯหลังจากงดนำเข้าในเดือนกันยายน โดยหันไปซื้อจากบราซิลและอาร์เจนตินาแทน
อย่างไรก็ตาม ทางด้านเจ้าหน้าที่ฝ่ายจีนไม่ได้ให้รายละเอียดใดๆ เกี่ยวกับผลการเจรจาและมีท่าทีรอบคอบระมัดระวังมากกว่า โดยนายหลี่ เฉิงกังหัวหน้าผู้เจรจาการค้าของจีนกล่าวแต่เพียงว่า ทั้งสองฝ่าย “เห็นพ้องกันในเบื้องต้น” โดยร่างกรอบข้อตกลงจะเข้าสู่ขั้นตอนการเห็นชอบเป็นการภายในของแต่ละฝ่ายต่อไป
"สหรัฐฯมีจุดยืนเหนียวแน่น ในขณะที่จีนปกป้องผลประโยชน์และสิทธิของตนเองอย่างมั่นคง” นายหลี่ระบุพร้อมกับเปิดเผยว่า การเจรจากันครั้งนี้เป็นการปรึกษาหารือกันอย่างเข้มข้นมาก มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนอย่างสร้างสรรค์เพื่อหาทางออกสำหรับข้อวิตกกังวลระหว่างกัน
การเจรจาที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ระหว่างหัวหน้าคณะเจรจาสหรัฐฯ-จีนเป็นการเจรจากันรอบที่ 5 นับตั้งแต่ทั้งสองฝ่ายตกลงพักรบสงครามการขึ้นภาษีระหว่างกันที่นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา โดยนายเบสเซนต์ยังคาดหวังด้วยว่าจะมีการขยายเวลาการพักรบที่จะหมดอายุลงในวันที่ 10 พฤศจิกายนออกไป
ประธานาธิบดีทรัมป์เดินทางถึงมาเลเซียเมื่อวันอาทิตย์ ( 26 ต.ค.) เพื่อร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน ซึ่งเป็นจุดแรกในการเยือนเอเชีย 5 วัน และคาดว่าจะปิดท้ายด้วยการพบปะกับประธานาธิบดีสี จิ้นผิงที่เกาหลีใต้ในวันพฤหัสบดี ( 30 ต.ค. ) นอกรอบการประชุมสุดยอดความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ซึ่งเกาหลีใต้เป็นเจ้าภาพ
ประธานาธิบดีทรัมป์คาดหวังอย่างมากว่าจะสามารถบรรลุข้อตกลงกับผู้นำจีน โดยในขณะที่ทำเนียบขาวประกาศอย่างเป็นทางการว่าจะมีการเจรจาซึ่งทุกคนรอคอยระหว่างผู้นำทั้งสอง อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีการยืนยันใดๆจากฝ่ายจีน
ที่มา : รอยเตอร์