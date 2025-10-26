สยบดรามา! ธีมพาร์คในยูนนาน ย้ายประติมากรรม "มนุษย์ตะขาบ" และ "เด็กหญิง 3 หน้า" หลังนทท.ไม่ปลื้ม

"Land of Wilderness" ธีมพาร์ค ในเมืองลี่เจียง มณฑลอวิ๋นหนาน (ยูนนาน) ได้ออกแถลงการณ์ขอโทษ พร้อมสั่งย้ายผลงานประติมากรรม 2 ชิ้น หลังได้รับความสนใจในวงกว้าง และสร้างความหวาดกลัวและไม่สบายใจให้กับนักท่องเที่ยว
โดยเมื่อไม่นานมานี้ ชาวเน็ตรายหนึ่งได้โพสต์คลิปวิดีโอแชร์ประสบการณ์การมาเที่ยวที่ธีมพาร์คแห่งนี้ลงบนโซเชียล ซึ่งทันทีที่ภาพรูปปั้น "มนุษย์ตะขาบ" ขนาดยักษ์ ซึ่งแขวนอยู่กลางอากาศ และ "เด็กหญิง 3 หน้า" ถูกเผยแพร่ออกไป ก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก ว่าแปลกประหลาด ดูน่าขนลุก น่ากลัว และอาจเป็นฝันร้ายที่สร้างบาดแผลทางจิตใจให้กับเด็กๆ จนกลายเป็นประเด็นดรามาไปทั่วโลกออนไลน์
อย่างไรก็ตาม ไม่นานหลังจากนั้น ทางธีมพาร์คก็ได้ออกแถลงการณ์ ว่า "จากกรณีผลงานศิลปะบางชิ้นได้สร้างความไม่สบายใจให้แก่นักท่องเที่ยวบางส่วน ทาง Land of Wilderness ต้องขออภัยเป็นอย่างยิ่ง ทางเราให้ความสำคัญและใส่ใจในความเห็นของสาธารณชน และได้มีการดำเนินการปรับปรุงแก้ไขทันที โดยได้มีการย้ายผลงานศิลปะที่ตกเป็นประเด็นออกจากพื้นที่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว" นอกจากนี้ มีการระบุด้วยว่าพวกเขาพร้อมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากทุกคน ทั้งสัญญาว่าจะสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่ดียิ่งขึ้นให้กับทุกคนต่อไป
ความจริงแล้วธีมพาร์คแห่งนี้มีการจัดแสดงประติมากรรมหลากหลายรูปแบบ โดยเจ้าของตั้งใจออกแบบและสร้างให้กับลูกสาวของเขา ซึ่งจะเน้นไปที่เทพนิยาย บรรยากาศอบอุ่นชวนฝัน โดยผลงานศิลปะทุกชิ้นล้วนสร้างขึ้นจากขยะ หรือวัสดุเหลือใช้ แม้บางชิ้นจะดูเกินจริงไปบ้าง แต่ก็แสดงให้เห็นถึงความไร้เดียงสาความสร้างสรรค์และจินตนาการอันแสนสนุกของเด็กๆ
"บางคนอาจรู้สึกว่าประติมากรรมบางชิ้นดูน่ากลัว หรือแปลกประหลาด แต่จริงๆ แล้วมันขึ้นอยู่กับการตีความของแต่ละบุคคล" เจ้าหน้าธีมพาร์คคนหนึ่งกล่าว
ทั้งนี้ รายงานระบุว่า คำวิจารณ์เชิงลบส่วนหนึ่งเกิดจากบล็อกเกอร์ท่านหนึ่งที่ปรับแต่งโทนสีภาพถ่ายให้ดูน่ากลัว
อนึ่ง Land of Wilderness เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในลี่เจียง โดยผู้คนนิยมมาถ่ายรูปและเช็กอินกับผลงานศิลปะ
ที่มา : 「人形蜈蚣」等展品令網民嚇破膽 雲南景區：已拆除 (HK01)
雲南有景區驚現「人形蜈蚣」雕塑 被批畫風詭異嚇破膽 (Now)
Theme park in SW China’s Yunnan apologizes after controversial artworks make some visitors feel uncomfortable (Global Times)