จีนประกาศ ‘วันรำลึกไต้หวันกลับคืนสู่มาตุภูมิ’ ย้ำจุดยืน ‘จีนเดียว’

MGROnline: สถานทูตจีน ประจำประเทศไทย จัดงาน‘วันรำลึกไต้หวันกลับคืนสู่มาตุภูมิ’ ในวันที่ 25 ตุลาคม เพื่อย้ำจุดยืนไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของจีนอย่างสมบูรณ์ หลังจากชัยชนะในสงครามต่อต้านทหารญี่ปุ่นและสงครามต่อต้านฟาสซิสต์โลกเมื่อ 80 ปีก่อน
นายจาง เจี้ยนเว่ย เอกอัครราชทูตจีน ประจำประเทศไทย ได้เป็นประธานในงาน‘วันรำลึกไต้หวันกลับคืนสู่มาตุภูมิ’ ที่สถานทูตจีน ซึ่งคณะกรรมการประจำสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีนมีมติกำหนดให้วันที่ 25 ตุลาคม เป็นวันรำลึกไต้หวันกลับคืนสู่มาตุภูมิ เพื่อรำลึกถึงความเสียสละของปวงชนชาวจีนในสงครามต่อต้านทหารญี่ปุ่นของประชาชนจีน และแสดงถึงความจริงทางประวัติศาสตร์และทางกฎหมายที่ว่า ไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของจีน
นายจาง เจี้ยนเว่ย กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์ครั้งที่ 4 เพิ่งรับรองแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 15 ซึ่งเน้นย้ำในการฟื้นฟูความฟื้นฟูความเจริญรุ่งเรืองของประชาชาติจีน โดยถือว่าการรวมชาติไต้หวันเป็นภารกิจทางประวัติศาสตร์ และพี่น้องร่วมชาติชาวไต้หวันก็จะมีส่วนร่วมในผลลัพธ์แห่งการพัฒนาของประชาชาติจีน
ไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของจีนที่ไม่อาจแบ่งแยกได้ทั้งทางประวัติศาสตร์และกฎหมาย โดยในข้อตกลงยอมจำนนของญี่ปุ่น, ปฏิญญาไคโร และคำประกาศพอทซ์ดัม ได้ยืนยันสิทธิของจีนต่อเกาะไต้หวัน โดยหลังจากนั้นได้มีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลจาก‘สาธารณรัฐจีน’ มาเป็น‘สาธารณรัฐประชาชนจีน’ ซึ่งไม่ได้มีผลต่อสถานะของไต้หวันแต่อย่างใด
สมัชชาใหญ่สหประชาชาติ ได้รับรองข้อมติให้รัฐบาล‘สาธารณรัฐประชาชนจีน’ เป็นผู้แทนเพียงหนึ่งเดียวในสหประชาชาติ แทนที่รัฐบาลของจอมพลเจียงไคเช็ก เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 1971 จึงไม่มีข้อโต้แย้งเรื่อง‘สองจีน หรือ‘หนึ่งจีน หนึ่งไต้หวัน'
ทูตจีนประจำประเทศไทย กล่าวว่า การจัดงานระลึก 80 ปี ชัยชนะในสงครามต่อต้านทหารญี่ปุ่นและสงครามต่อต้านฟาสซิสต์โลกเมื่อวันที่ 3 กันยายน ที่ผ่านมา ได้แสดงถึงความมุ่งมั่นและความสามารถของกองทัพจีนในการรักษาสันติภาพ และเอกภาพของประเทศจีน
นายจาง เจี้ยนเว่ย ระบุว่า ประเทศไทยได้สถาปนาความสัมพันธ์กับสาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 1975 โดยยอมรับนโยบายจีนเดียว, ยอมรับว่าสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นรัฐบาลที่ถูกต้องตามกฎหมายของประเทศจีน และยุติความสัมพันธ์ทางการทูตกับไต้หวัน โดยปีนี้เป็นวาระครบรอบ 50 ปีของความสัมพันธ์ไทย-จีน
เอกอัครราชทูตจีนได้เรียกร้องให้ภาคส่วนต่าง ๆ ของสังคมไทย ทำความเข้าใจที่ถูกต้องเรื่องสถานะของไต้หวัน และอย่าหลงเชื่อแนวคิดเรื่องการแบ่งแยกไต้หวัน หรือการบิดเบือนกฎหมายเพื่อเปิดช่องให้ตีความถึงเอกราชของไต้หวัน งานดังกล่าวได้มีผู้แทนของสมาคมชาวไทยเชื้อสายจีนจำนวนมากเข้าร่วม เช่น หอการค้าไทย-จีน, สมาคมแต้จิ๋ว, สมาคมจงหัวแห่งประเทศไทย และ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เป็นต้น.