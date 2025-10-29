คลิกคลิป : นิทรรศการวัตถุโบราณจีนตะวันออกเฉลิมวันชาติ

ขณะนี้ พิพิธภัณฑ์จางโจว มณฑลฝูเจี้ยน กำลังจัดแสดงวัตถุโบราณทางวัฒนธรรมที่ได้รับการส่งคืนจำนวน 85 ชิ้น เนื่องในโอกาสวันชาติ โดยมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางมาเยี่ยมชมสมบัติล้ำค่าของชาติอย่างไม่ขาดสาย
ภายในนิทรรศการจัดแสดงวัตถุโบราณอันหลากหลาย อาทิ โบราณวัตถุสำริดจากราชวงศ์ซางและโจว (1600 ปีก่อนคริสตกาล–256 ปีก่อนคริสตกาล) พระพุทธรูปหินจากราชวงศ์เหนือ (ค.ศ.439–581) และสิ่งสะสมหัวสัตว์สำริดอันเลื่องชื่อจากพระราชวังฤดูร้อนเก่า (หยวนหมิงหยวน)
โบราณวัตถุเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของสมบัติล้ำค่าที่ถูกอังกฤษและฝรั่งเศสนำไปในช่วงสงครามฝิ่นครั้งที่สอง เมื่อปี 1860 โดยสิ่งของสะสมที่เป็นหัวสัตว์ทั้ง 12 ชิ้น ที่ถูกนำไปนั้น ได้รับการส่งคืนแล้ว 7 ชิ้น ในนิทรรศการครั้งนี้มีการจัดแสดงหัววัว หัวเสือ หัวลิง และหัวสุกร ซึ่งทั้งหมดเป็นของแท้
ผู้เยี่ยมชมรายหนึ่งกล่าวว่า วัตถุโบราณที่ได้รับมอบคืนเหล่านี้เป็นสัญลักษณ์ของอารยธรรมจีนอันยาวนาน และสะท้อนถึงความทุ่มเทในการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของชาติ ซึ่งก่อให้เกิดทั้งความภาคภูมิใจ และแรงบันดาลใจแห่งความหวัง
ที่มา : China Media Group