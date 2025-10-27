คลิกคลิป : นักวิทยาศาสตร์พบที่มาของน้ำบนดวงจันทร์จากการศึกษาตัวอย่างดิน จากภารกิจ “ฉางเอ๋อ-6”

การศึกษาซากอุกกาบาตจากตัวอย่างดินจากดวงจันทร์ในภารกิจฉางเอ๋อ-6 (Chang'e-6) อาจได้ข้อค้นพบใหม่เกี่ยวกับต้นกำเนิดของน้ำบนดวงจันทร์
งานวิจัยนี้ตีพิมพ์ในวารสาร Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) ฉบับล่าสุด โดยทีมวิจัยจากสถาบันธรณีเคมีแห่งกว่างโจว สถาบันวิทยาศาสตร์จีน
นักวิจัยใช้เทคนิคขั้นสูงในการวิเคราะห์องค์ประกอบของแร่และไอโซโทปออกซิเจนในตัวอย่างดินจากดวงจันทร์ และยืนยันว่าชิ้นส่วนที่พบมาจากอุกกาบาตชนิด CI-like chondrite ซึ่งเป็นอุกกาบาตที่อุดมด้วยน้ำและสารอินทรีย์ มักมีต้นกำเนิดจากบริเวณนอกระบบสุริยะชั้นใน (outer Solar System)
ศาสตราจารย์ Lin Mang นักวิจัยจาก GIG อธิบายว่า การค้นพบนี้ยืนยันว่ามีการเคลื่อนย้ายของวัตถุจากระบบสุริยะชั้นนอกเข้าสู่ระบบสุริยะชั้นใน ที่บอกถึงที่มาของน้ำบนพื้นผิวดวงจันทร์ ก่อนหน้านี้ มีสมมติฐานหลายข้อเกี่ยวกับต้นกำเนิดของน้ำบนดวงจันทร์ บางทฤษฎีระบุว่า น้ำเกิดขึ้นเองบนดวงจันทร์ บางทฤษฎีเชื่อว่า มาจากดวงอาทิตย์ หรือจากอุกกาบาตและดาวหางที่พุ่งชน การค้นพบอุกกาบาตชนิดนี้กับการเกิดน้ำบนดวงจันทร์ จำเป็นต้องมีการศึกษาต่อเพื่อประเมินปริมาณน้ำที่แท้จริงที่อุกกาบาตนำมาสู่ดวงจันทร์
ในปี 2024 ภารกิจฉางเอ๋อ-6 สร้างประวัติศาสตร์ด้วยการนำตัวอย่างดินจากด้านไกลของดวงจันทร์กลับมายังโลกเป็นครั้งแรก โดยได้ตัวอย่างรวม 1,935.3 กรัม จากบริเวณแอ่งขั้วใต้-ไอเทเคน (South Pole-Aitken Basin) ซึ่งเป็นแอ่งที่ใหญ่ ลึก และเก่าแก่ที่สุดบนดวงจันทร์
ที่มา : China Media Group