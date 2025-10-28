คลิกคลิป : เทคโนโลยีดิจิทัลช่วยพลิกโฉมการให้บริการดูแลผู้สูงอายุในประเทศจีน

เทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ (AI) มีบทบาทสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงวัยในจีน ที่อูเจิ้น มณฑลเจ้อเจียง สถานที่จัดการประชุม World Internet Conference มีการตั้งศูนย์ดูแลผู้สูงอายุอัจฉริยะ โดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยติดตามและดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุแบบครบวงจร
ทันทีที่ผู้พักอาศัยสวมบัตรประจำตัว พวกเขาจะเข้าสู่ระบบติดตามแบบเรียลไทม์ ระบบนี้สามารถบันทึกการเคลื่อนไหวและกิจกรรมได้ตลอดทั้งวัน Zhong Yueying หัวหน้าศูนย์ดูแลผู้สูงอายุอูเจิ้น กล่าวว่า เมื่อผู้สูงอายุออกกำลังกาย ผู้ดูแลสามารถใช้ระบบตรวจสอบได้ทันทีว่าพวกเขาอยู่ที่ไหนและทำอะไร
คุณ Yu วัย 90 ปี สมาชิกของศูนย์ ได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด โดยมีระบบเซนเซอร์ติดตั้งไว้เหนือเตียง เพื่อวัดข้อมูลการนอนหลับและส่งข้อมูลแบบเรียลไทม์เข้าสู่ระบบกลางของศูนย์
Zhong Yueying อธิบายว่า ระบบสามารถวิเคราะห์ได้อย่างละเอียด ถึงอัตราการเต้นของหัวใจและการหายใจเฉลี่ยระหว่างหลับ รวมถึงจำนวนครั้งที่ขยับตัวในแต่ละคืน อย่างข้อมูลการนอนหลับนี้ที่ระบุว่า นอนหลับตื้นมากกว่า 9 ชั่วโมง และหลับลึกกว่า 2 ชั่วโมง ซึ่งบ่งบอกได้ว่า คุณภาพการนอนอยู่ในระดับปานกลาง
การผสานเทคโนโลยีอย่าง AI หุ่นยนต์ และเซนเซอร์ เข้ามาในงานดูแลผู้สูงอายุ ถือเป็นความก้าวหน้าในการดูแล แต่ผู้เชี่ยวชาญเตือนว่า ไม่ใช่ทุกงานที่เทคโนโลยีจะแทนที่ได้ ศาสตราจารย์ Luo Shougui แห่งวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการจัดการอันไต กล่าวว่า มีงานบางประเภทที่ AI หรือหุ่นยนต์ไม่สามารถทำแทนมนุษย์ได้ โดยเฉพาะงานที่ต้องสัมผัสร่างกายโดยตรง แต่ก็มีงานอีกมากที่ AI สามารถช่วยได้ คาดว่า งานประมาณ 60% ของงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้สูงอายุสามารถถูกแทนที่ด้วย AI ในอนาคตจึงควรมีความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัยกับสถานดูแลผู้สูงอายุ เพื่อพัฒนาเทคโนโลยี AI ให้ตอบโจทย์ความต้องการที่ซับซ้อนของผู้สูงวัยอย่างแท้จริง
