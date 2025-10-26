คลิกคลิป : พ่อค้าอาหารริมทางในภาคกลางของจีนโด่งดังไวรัลจากศิลปะแพนเค้กสุดสร้างสรรค์

พ่อค้าอาหารริมทางฝีมือดีในเมืองเจิ้งโจว มณฑลเหอหนาน กลายเป็นดาวเด่นบนโซเชียลมีเดีย ด้วยผลงานศิลปะแพนเค้ก อันโดดเด่นและสร้างสรรค์ของเขา
หยางเฉียนคุน วัย 27 ปี สร้างสรรค์แพนเค้กสุดน่ารักในหลากหลายรูปแบบ ตั้งแต่ ตุ๊กตา สัตว์ โบราณวัตถุ ไปจนถึงรูปเครื่องบินบรรทุกเครื่องบิน เครื่องบินขับไล่ และเฮลิคอปเตอร์
แพนเค้กสุดพิเศษเหล่านี้ได้รับความนิยมอย่างมากในกลุ่มนักเรียนระดับประถมศึกษาในเมืองเจิ้งโจวด้วย ดีไซน์ที่โดดเด่นและราคาย่อมเยาเพียง 1 หยวน (ประมาณ 4.5 บาท)
หยางเฉียนคุน สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิศวกรรมโยธา ก่อนตัดสินใจลาออกจากงาน เพื่อกลับมาเรียนทำอาหารกับพ่อของเขา ซึ่งกลายเป็นจุดเริ่มต้นของแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ ศิลปะแพนเค้ก
เขาบอกว่า รู้สึกมีความสุขที่ได้เห็นว่าแพนเค้กของเขา ไม่เพียงช่วยทำให้ความหิวหายไปเท่านั้น แต่ยังมอบรอยยิ้มและความสุขให้กับทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ราวกับเป็นของขวัญชิ้นเล็กๆ ชิ้นหนึ่ง
ที่มา : China Media Group