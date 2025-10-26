จีนประกาศ “25 ตุลาคม” เป็นวันรำลึกการฟื้นคืนไต้หวัน ย้ำอธิปไตยเหนือเกาะและหลักการจีนเดียว

รัฐบาลจีนประกาศให้วันที่ 25 ตุลาคมของทุกปีเป็น “วันรำลึกการฟื้นคืนไต้หวัน” (Taiwan Restoration Day) เพื่อเป็นการยืนยันอธิปไตยของจีนเหนือเกาะไต้หวันและเน้นย้ำหลักการ “จีนเดียว” อย่างเป็นทางการ
มติของคณะกรรมาธิการประจำสภาประชาชนแห่งชาติ ซึ่งเป็นองค์กรนิติบัญญัติสูงสุดของจีน ได้รับการให้สัตยาบันเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา โดยจะมีการจัดกิจกรรมรำลึกขึ้นทั่วประเทศในวันที่ 25 ตุลาคม ซึ่งปีนี้ตรงกับ วาระครบรอบ 80 ปี ของการยอมจำนนของกองทัพญี่ปุ่นในไต้หวันต่อรัฐบาลก๊กมินตั๋ง (KMT) เมื่อปี 2488
เหตุการณ์ดังกล่าวถือเป็นการสิ้นสุดการปกครองของญี่ปุ่นที่ยาวนานกว่า 50 ปี หลังจีนราชวงศ์ชิงพ่ายแพ้ในสงครามจีน–ญี่ปุ่น (พ.ศ. 2438) และจำต้องยกไต้หวันและหมู่เกาะเผิงหูให้กับญี่ปุ่นตามสนธิสัญญาชิโมโนเซกิ
รายงานของ สำนักข่าวซินหัว ระบุว่า การจัดตั้ง “วันรำลึกการฟื้นคืนไต้หวัน” มีจุดมุ่งหมายเพื่อ “ยืนยันข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ที่ปฏิเสธไม่ได้ว่า ไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของจีนอย่างแยกไม่ออก” รวมถึง “ส่งเสริมให้ประชาคมระหว่างประเทศตระหนักและยึดมั่นในหลักการจีนเดียว”
ในถ้อยแถลงของสภาประชาชนฯ ยังระบุว่า
“การฟื้นคืนไต้หวันเป็นผลลัพธ์ที่สำคัญของสงครามต่อต้านญี่ปุ่น และเป็นหลักฐานที่แน่ชัดว่ารัฐบาลจีนได้ฟื้นฟูอธิปไตยของตนเหนือเกาะไต้หวันแล้ว”
ทั้งนี้ หลังสิ้นสุดสงครามกลางเมืองในปี 2492 พรรคก๊กมินตั๋งภายใต้การนำของเจียงไคเช็คได้ล่าถอยไปตั้งฐานการปกครองที่ไต้หวัน ขณะที่พรรคคอมมิวนิสต์จีนจัดตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีนขึ้นบนแผ่นดินใหญ่
นักวิเคราะห์มองว่า การประกาศวันรำลึกนี้สะท้อนท่าทีเชิงรุกของปักกิ่งในการใช้ “มิติประวัติศาสตร์” สนับสนุนแนวทางทางการเมืองต่อไต้หวัน และส่งสัญญาณย้ำถึง “เอกภาพแห่งชาติ” ในช่วงที่ความตึงเครียดสองฝั่งช่องแคบยังคงทวีขึ้น
