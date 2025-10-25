ท่าอากาศยานนานาชาติเตโชไม่ธรรมดา ! สะท้อนระดับความสัมพันธ์จีน-กัมพูชา

พิธีเปิดท่าอากาศยานนานาชาติเตโชใกล้กรุงพนมเปญอย่างเป็นทางการเมื่อวันจันทร์ ( 20 ต.ค.) จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ นักการเมือง ผู้นำภาคธุรกิจและผู้มีชื่อเสียงมาร่วมงานคับคั่งกว่าหนึ่งพันคน ด้วยความมุ่งมั่นของกัมพูชาที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศให้กลายเป็นศูนย์กลางของการเดินทางและการขนส่งสินค้าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ตามการคาดการณ์ของPwC บริษัทที่ปรึกษาและตรวจสอบบัญชีระดับโลก สนามบินเตโชซึ่งมาแทนที่สนามบินเก่าในเมืองหลวงจะรองรับผู้โดยสารได้ 5 ล้าน3 แสนคนในช่วงที่เหลือของปี2568 และเมื่อเข้าสู่การพัฒนาในขั้นตอนใหม่จะสามารถจุผู้โดยสารได้มากถึงปีละ 10 ล้าน 1 แสนคนในปี 2573 และ 15 ล้านคนในปี 2583
ท่าอากาศยานนานาชาติเตโชมูลค่า 2,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ( ราว 75,348 ล้านบาท ) มีผู้ดำเนินการคือแคมโบเดีย แอร์พอร์ต อินเวสต์เมนต์ ซึ่งบริษัท โอเวอร์ซีส์ แคมโบเดียน อินเวสต์เมนต์ คอร์ปอเรชั่น (OCIC) ถือหุ้นร้อยละ 90 และสำนักงานเลขาธิการการบินพลเรือนแห่งรัฐของรัฐบาลกัมพูชาถือหุ้นร้อยละ 10
OCIC เป็นกลุ่มบริษัทด้านอสังหาริมทรัพย์ โครงสร้างพื้นฐาน การวางผังเมือง และภาคส่วนอื่นๆ ก่อตั้งโดยนาย ปุง เคียวแซ ( Pung Kheav Se) มหาเศรษฐีนักธุรกิจชาวกัมพูชาเชื้อสายจีนแต้จิ๋ว
นายปุงกล่าวสุนทรพจน์ว่า สนามบินแห่งใหม่ไม่ใช่โครงการเดี่ยว แต่เป็นจุดเชื่อมต่ออันหนึ่งในกลยุทธ์เพื่อทำให้กัมพูชาเป็นศูนย์กลางการเดินทางขนส่งที่ครอบคลุมทั้งทางอากาศ ทางบกและทางทะเลในภูมิภาค โดยมีแผนการสร้างเส้นทางน้ำใหม่ความยาว 10 กิโลเมตร จากทะเลสาบ “บึงเชิงหลวง”( Boeng Cheung Loung lake ) ซึ่งอยู่ทางใต้ของสนามบินไปจนถึงเมืองแกบท่าเรือของกัมพูชาด้วยเงินลงทุนทั้งสิ้น 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เขายังมองด้วยว่าสนามบินเตโชเป็นส่วนหนึ่งของระเบียงเศรษฐกิจในระยะยาว ซึ่งเชื่อมโยงกัมพูชากับห่วงโซ่อุปทานระดับภูมิภาคและเส้นทางการบินทั่วโลก
สำหรับการจัดหาเงินทุนในการก่อสร้างสนามบินเตโช นายปุงระบุว่าเงินทุนส่วนใหญ่เป็นเงินที่ได้จากภายในผ่านทาง OCIC รวมถึงการออกพันธบัตรให้กับธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศ
ด้านนาย ชาร์ลส์ วันน์ ( Charles Vann ) ซีอีโอสนามบินเตโชระบุว่า เราเริ่มโครงการราวปี 2561 รัฐบาลกัมพูชาอนุมัติในช่วงปลายปี 2562 และเริ่มการก่อสร้างสนามบินเมื่อต้นปี 2563 สนามบินเตโชยังต้องมีการพัฒนาอีก 2 เฟสในระยะยาว สถานะการดำเนินงานในปัจจุบันของสนามบินคือเฟสแรก
สนามบินเตโชยังเป็นประโยชน์อย่างมากกับฮ่องกง โดยขณะเกิดซูเปอร์ไต้ฝุ่นรากาซาเมื่อเดือนที่แล้ว คาเธย์แปซิฟิก สายการบินเรือธงของฮ่องกงได้เลือกจอดเครื่องบิน 13 ลำที่นี่
นายเหลียง ชุนอิง อดีตผู้นำเขตบริหารพิเศษฮ่องกงของจีน กล่าวในพิธีว่า โครงการสนามบินเตโชเป็นสิ่งเน้นย้ำถึงข้อได้เปรียบอันโดดเด่นของฮ่องกงในการเชื่อมโยงกัมพูชาเข้ากับส่วนอื่นๆ ของจีน พร้อมกับให้คำมั่นว่าฮ่องกงจะยังคงทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมและส่งเสริมให้บริษัทจากจีนแผ่นดินใหญ่และฮ่องกงเข้ามามีส่วนร่วมในการเติบโตทางเศรษฐกิจของกัมพูชา
ปัจจุบันนายเหลียงดำรงตำแหน่งรองประธานคณะกรรมาธิการแห่งชาติของสภาปรึกษาการเมืองประชาชนจีน ซึ่งเป็นองค์กรที่ปรึกษาสูงสุดด้านการเมืองของจีน
รัฐวิสาหกิจจีนยังมีส่วนร่วมในการก่อสร้างสนามบินแห่งนี้ด้วย โดยบริษัทอุตสาหกรรมการบินแห่งประเทศจีน ( AVIC ) ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกระบวนการก่อสร้าง และบริษัทในเครือของบริษัทไชน่า สเตท คอนสตรัคชั่น เอนยิเนียริ่ง (( CSCEC ) ทำหน้าที่เป็นผู้รับเหมาหลักในการก่อสร้างอาคารผู้โดยสาร
สนามบินเตโชเปิดให้บริการในท่ามกลางกระแสการท่องเที่ยวกัมพูชา-จีนที่กำลังเพิ่มมากขึ้น โดยมีการเพิ่มเส้นทางบินตรงกรุงพนมเปญ-เมืองฉวนโจวในมณฑลฝูเจี้ยนเมื่อเดือนที่แล้ว
นอกจากฮ่องกงแล้ว เมืองอื่นๆ ในจีนที่มีเที่ยวบินตรงมายังเมืองหลวงของกัมพูชา ได้แก่ เซินเจิ้น กวางโจว เซี่ยงไฮ้ และปักกิ่ง
กัมพูชามีผู้โดยสารเครื่องบินระหว่างประเทศเดินทางเข้ามา 5 ล้าน 1 แสนคน ในช่วงเก้าเดือนแรกของปี 2568 เพิ่มขึ้นร้อยละ 14 จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ตามการเปิดเผยของสำนักงานเลขาธิการการบินพลเรือนแห่งรัฐของกัมพูชา เปิดเผยเมื่อวันอังคาร ( 23 ต.ค. )
ที่มา : เซาท์ไชน่ามอร์นิงโพสต์