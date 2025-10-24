อวสานไส้กรอก&‑ติ่มซำแสนอร่อย! กัดไปเจอ &'ฟันมนุษย์&' ปลุกกระแสความกังวลเรื่องความปลอดภัยในอาหารจีน

สร้างความตื่นตระหนกและวิตกกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยในอาหารให้กับผู้บริโภคเป็นอย่างมาก! หลังมีรายงานการพบสิ่งแปลกปลอมอย่างฟันมนุษย์ ในอาหารต่อเนื่องกันหลายเคส
เริ่มจากเมื่อวันที่ 13 ต.ค.ที่ผ่านมา หญิงคนหนึ่งเผยว่า เธอพบฟันปลอม 3 ซี่ อยู่ในไส้กรอกย่างที่เธอซื้อจากร้านค้าข้างทาง ในมณฑลจี๋หลิน
ตอนแรกคนขายปฏิเสธว่าไม่มีฟันปลอมอยู่ในไส้กรอก แต่ต่อมาก็ได้ออกมาขอโทษ หลังเจ้าหน้าที่กำกับดูแลตลาดท้องถิ่นเข้ามาจัดการ
และในวันเดียวกันนั้นเอง หญิงอีกคนก็รายงานว่า คุณพ่อของเธอพบฟันมนุษย์ 2 ซี่ ในติ่มซำร้านดังจากเมืองตงกวน มณฑลกว่างตง (กวางตุ้ง) ซึ่งเธอยืนยันว่าฟันดังกล่าวไม่ได้เป็นของคุณพ่ออย่างแน่นอน
ขณะเดียวกัน ทางร้านได้ชี้แจงว่า อาหารที่จัดจำหน่ายได้รับการจัดส่งจากโรงงานหลักโดยตรง ทำให้ไม่สามารถระบุแหล่งที่มาของฟันได้ โดยขณะนี้หน่วยงานท้องถิ่นได้เริ่มดำเนินการสอบสวนแล้ว
ต่อมา ในวันที่ 14 ต.ค. ลูกค้าหญิงรายหนึ่งพบฟันปลอมในเค้กพุทราและวอลนัท ที่ซื้อมาในราคา 27.8 หยวน (ประมาณ 139 บาท) จากห้างค้าปลีก Sam’s Club สาขาเซี่ยงไฮ้ โดยเธอรู้ทันทีว่าเป็นฟันปลอม เพราะนอตโลหะที่โผล่ออกมาอย่างเห็นได้ชัด
ความจริงแล้ว Sam’s Club เป็นร้านค้าปลีกที่ลูกค้าต่างเชื่อมั่นและไว้วางใจในเรื่องคุณภาพและความปลอดภัย โดยคนเป็นสมาชิกเท่านั้นถึงจะสามารถซื้อสินค้าได้ ปัจจุบัน มีสาขามากกว่า 50 แห่งในกว่า 20 เมืองทั่วประเทศจีน
ด้านพนักงานคนหนึ่งของ Sam’s Club แสดงความตกใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น พร้อมยืนกรานว่าอาหารที่ผลิตในโรงงาน “ไม่น่าจะมีปัญหาเช่นนี้”
โดยลูกค้าท่านนี้ได้กลับมาที่ร้านในวันรุ่งขึ้น เพื่อรับสิทธิชดเชย ซึ่งทางร้านเสนอเงินชดเชยให้เธอ 1,000 หยวน (ประมาณ 5,000 บาท) และขอให้เธอเซ็นใบเสร็จรับเงินชดเชย แต่ไม่อนุญาตให้เธอถ่ายรูปใบเสร็จดังกล่าว สุดท้าย เธอปฏิเสธที่จะรับเงินชดเชย โดยอ้างว่า “ทัศนคติของพวกเขาไม่ถูกต้อง”
ตามกฎหมายความปลอดภัยด้านอาหารของจีน บริษัทที่ผลิต หรือจำหน่ายอาหารที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยจะต้องจ่ายเงินชดเชยให้แก่ผู้บริโภคเป็นจำนวน 10 เท่าของราคาอาหาร หรือ 3 เท่าของความเสียหายที่ผู้บริโภคได้รับ และหากจำนวนเงินชดเชยต่ำกว่า 1,000 หยวน (ประมาณ 5,000 บาท) ก็ให้ยึดเอาจำนวนเงินดังกล่าวเป็นขั้นต่ำ
รายงานระบุว่า หน่วยงานกำกับดูแลตลาดเขตผู่ตงใหม่เซี่ยงไฮ้ได้ดำเนินการสอบสวนเรื่องนี้แล้ว
ทั้งนี้ นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่พบฟันปลอมในผลิตภัณฑ์ที่จัดจำหน่ายภายในร้าน Sam’s Club โดยในปี 2022 หญิงคนหนึ่งรายงานว่าลุงของเธอพบฟันปลอม 3 ซี่ในขนมปัง
อย่างไรก็ตาม ทุกครั้งที่เกิดเรื่องในลักษณะนี้ ก็จะมีการคาดเดากันไปต่างๆ นานา บางคนถึงขนาดสงสัยว่าจะมีการผสมเนื้อมนุษย์ลงไปโดยไม่ได้ตั้งใจหรือไม่ พร้อมคอมเมนต์ เช่น “ฉันหวังว่านี่จะไม่ใช่เรื่องสยองขวัญ อย่างการผสมเนื้อมนุษย์ลงไปในส่วนผสมต่างๆ” “ฉันกังวลเรื่องความปลอดภัยของอาหารที่นี่มาก” และ “ฉันไม่เข้าใจว่าทำไมถึงมีกรณีแบบนี้เกิดขึ้นเต็มไปหมด ทั้งๆ ที่ปกติแล้วโรงงานต่างๆ จะใช้เครื่องเอ็กซเรย์ตรวจสอบอาหาร เพื่อป้องกันไม่ให้เหตุการณ์ในลักษณะนี้เกิดขึ้น”
